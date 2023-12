Ancona-Pontedera, gli highlights ed il commento di Colavitto e Cella

Il dicembre dell’Ancona si apre con un passo falso che interrompe la serie di vittorie dei biancorossi davanti al pubblico di casa. Al “Del Conero” passa il Pontedera, che sblocca il punteggio nel primo tempo e poi nella ripresa gestisce il vantaggio senza peraltro correre rischi eccessivi. Il tecnico biancorosso, Gianluca Colavitto, non nasconde l’insoddisfazione per quanto visto sul rettangolo di gioco, pur concedendo attenuanti. «E’ stata una serata storta – commenta – era una partita da chiudere in parità sul primo tempo, ma abbiamo subito la rete nel momento peggiore. Nei primi 5-10 minuti, l’Ancona mi era piaciuta. Poi ci siamo abbassati ma abbiamo concesso pochissimo. Nella ripresa abbiamo avuto sempre il pallino, però non siamo stati ficcanti. Solitamente, queste gare, sono sfide che se le pareggi, si possono addirittura ribaltare. Ci proiettiamo già alla prossima trasferta di Vercelli per affrontare il Sestri Levante. Non sarà semplice giocare a porte chiuse, ci aspetta un ambiente particolare».

Il tecnico biancorosso si sofferma anche sulla prestazione dei singoli, con particolare riferimento ad un Cioffi che pecca ancora di incisività. «Mi sono piaciuti i nuovi entrati, sono ragazzi che si impegnano tanto in allenamento, hanno dato un contributo prezioso. In queste settimane hanno speso tante energie dal punto di vista nervoso, mi dispiace averli visti affranti nello spogliatoio. Cioffi? Continuo a ripeterlo: Non va caricato troppo, il ragazzo avverte questa situazione. Lui è contento anche se fa gli assist per i compagni, oggi è mancato nelle scelte ma si impegna e dal punto di vista di campo fa quello che gli chiedo. Manca il gol ma arriverà, ne sono sicuro, magari anche attraverso una giocata non bella».

Di come la squadra non abbia dato seguito al buon inizio parla anche Stefano Cella. «Siamo partiti bene ma – dice il difensore biancorosso – però man mano che passava il tempo, siamo calati di intensità e questo non possiamo farlo, perché siamo una squadra che deve sempre andare a mille. Nella seconda parte di primo tempo abbiamo fatto il loro gioco, ci siamo abbassati più del dovuto ed è arrivato il gol. Ci siamo fatti un po’ sorprendere su quel cross, ma è anche vero che in quei tipi di traversone i difensori sono tra uomo e porta, quindi è difficile andare a cercare la palla senza rischiare di commettere un intervento falloso. Non era una palla velocissima, ma era di difficile lettura».

«Per quello che abbiamo creato meritavamo di pareggiare – prosegue Cella – siamo arrivati molte volte sottoporta. Le occasioni le abbiamo avute, potevamo sfruttarle meglio. Dobbiamo migliorare di partita in partita nell’ultimo passaggio, che è quello che fa la differenza e porta gli episodi a tuo favore. Secondo me è questo l’ago della bilancia che possiamo migliorare e che ci consentirebbe di conquistare più vittorie. Non so se sul gol annullato Kristoffersen fosse effettivamente in fuorigioco, lo devo ancora rivedere. L’arbitro ha deciso così e noi dobbiamo agire di conseguenza. Il Sestri Levante? Sarà sicuramente una partita tosta, loro sono una bella squadra, sono organizzati e aggressivi. Dobbiamo ricaricare le pile e andare a Vercelli con la voglia di vincere».