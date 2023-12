Prima sconfitta interna per l'Ancona nel Colavitto-bis. La formazione biancorossa approccia in maniera ottimale alla sfida, rendendosi pericolosa dalle parti di Lewis in due circostanze con Paolucci e Martina ed andando vicina al gol con la punizione di Cioffi, ma nella seconda parte della prima frazione subisce il rientro del Pontedera, che sblocca il punteggio con la quarta rete stagionale di Nicastro il quale in chiusura di frazione obbliga Perucchini all'intervento in due tempi per evitare il raddoppio. Nella ripresa i dorici premono con costanza alla ricerca del gol del pareggio, prestando anche il fianco alle ripartenze dei toscani (provvidenziale la chiusura di Martina su Catanese a porta sguarnita), ma non riescono mai ad essere pericolosi. La rete arriva nei minuti conclusivi, firmata da Kristoffersen in campo da qualche minuto, ma su segnalazione del guardalinee il gol viene annullato. Al triplice fischio festeggiano gli ospiti, che si mantengono nelle posizioni alte della classifica: un passo indietro invece per l'Ancona che - fiammata iniziale a parte - non ha mai dato la sensazione di poter impensierire seriamente la retroguardia del Pontedera, nemmeno in un finale di confronto in cui Colavitto ha inserito forze fresche aumentando il potenziale offensivo in campo.

Minuto 95: FINISCE QUI. DECIDE NICASTRO, L'ANCONA BATTUTA DI MISURA DAL PONTEDERA.

Minuto 94: Ultimo assalto dei dorici, con il cross di Spagnoli ed il pallone che danza pericolosamente davanti a Lewis, ci mette una pezza Angori sporcando la conclusione di Kristoffersen.

Minuto 90: Si giocherà ancora per quattro minuti

Minuto 89: PERUCCHINI!! Selleri subito protagonista: tacco a beneficio di Perretta, splendido il riflesso del portiere biancorosso sul tiro dell'esterno toscano.

Minuto 88: Ancora cambio per il Pontedera: Selleri per l'autore del gol Nicastro.

Minuto 87: GOL ANNULLATO A KRISTOFFERSEN: Lotta caparbiamente Cella, che riesce a servire Spagnoli rapidissimo nel trovare la torre norvegese, che ha la freddezza di controllare a battere a rete, ma l'arbitro annulla presumibilmente per una posizione di off-side.

Minuto 83: La risposta di Canzi, che toglie dal campo i due diffidati Catanese e Benedetti ed inserisce Guidi e Fossati.

Minuto 81: Colavitto sceglie la trazione anteriore: Mattioli per Cioffi e Kristoffersen per Saco.

Dieci al termine, l'Ancona preme ma il Pontedera chiude bene tutti gli spazi e non corre troppi rischi.

Minuto 70: Prima sostituzione ospite: Delpupo rileva Ianesi.

Minuto 69: BASSO!! Bel filtrante di Peli, Basso si inserisce e prova a concludere a rete, ma la sua conclusione è smorzata da Martinelli ed il pallone viene controllato da Lewis.

Minuto 67: Espeche riprende regolarmente a giocare senza ridare il pallone e si accendono gli animi: Nador e Coli Saco faccia a faccia con l'argentino capitano del Pontedera. L'arbitro, a fatica, riesce a calmare i giocatori.

Minuto 65: Giallo a Pellizzari per proteste, primo ammonito del match, con l'arbitro che ferma il gioco con l'Ancona in possesso palla per estrarre il cartellino.

Minuto 61: Sponda di Spagnoli che dopo aver difeso il pallone scarica fuori area per Saco, il cui sinistro è però troppo centrale.

Minuto 59: Triplo cambio operato da Colavitto: fuori Paolucci, Energe e Gatto ed al loro posto dentro Nador, Peli e Basso.

Mintuo 54: BRIVIDO! Imbucata di Ianesi per Angori, che penetra e riesce a crossare basso da sinistra sull'uscita di Perucchini, Martina anticipa Catanese con la porta spalancata.

Minuto 52: Si attiva Coli Saco, la palla viene difesa a centro area da Paolucci che prova un lob morbido, parato.

Minuto 50: Ci prova dalla distanza Clemente, destro a pelo d'erba che però non impensierisce Lewis.

Minuto 48: Partenza convinta dell'Ancona, subito al cross con Martina e Lewis costrtto ad uscire con i pugni.

Primo tempo che ha fatto registrare la buona partenza della formazione biancorossa, ma il Pontedera è cresciuto alla distanza colpendo con Nicastro (al suo quarto centro stagionale) e sfiorando anche la rete del 2-0, sventata dall'intervento di Perucchini, inoperoso per quasi tutta la prima frazione di gioco.

Minuto 46: INIZIA LA RIPRESA.

Minuto 45+2: FINISCE IL PRIMO TEMPO - ANCONA-PONTEDERA 0-1, DECIDE LA RETE DI NICASTRO.

Minuto 45: Saranno due i minuti di recupero.

Minuto 42: PERUCCHINI!! Salva la porta dorica il portierone biancorosso, che su corner di Benedetti para in due tempi sulla Volée di Nicastro.

Minuto 38: NICASTRO-GOL, ANCONA-PONTEDERA 0-1: Su un cross dalla sinistra la palla, prolungata, termina sui piedi di Nicastro, che in totale libertà perfora Perucchini da distanza ravvicinata.

Minuto 30: Pasticciano Espeche e Benedetti sulla linea di fondo, recupera Cioffi, palla che finisce a Martina che scodella in mezzo dove Energe prova la conclusione al volo, ma Lewis blocca senza problemi.

Si è leggermente affievolita la spinta dei dorici, ora il pallino del gioco ce l'ha il Pontedera.

Minuto 15: CIOFFI!! Fuori di un soffio. Punizione dal limite per un fallo vicinissimo all'area toscana. Cioffi col destro trova un giro magnifico, ma la sfera sfiora il palo e termina sul fondo.

Minuto 12: Ancora Paolucci in area: doppia sterzata, rimedia Ignacchiti che sbroglia la matassa e libera.

Minuto 10: Risponde il Pontedera: Angori va sul fondo e crossa, Martinelli di testa prova ad indirizzare il colpo di testa verso la porta di Perucchini ma Pellizzari saltato a contrastarlo riesce a sporcare l'inzuccata del giocatore toscano.

Minuto 5: MARTINA!! ANCONA NUOVAMENTE MINACCIOSA. Paolucci mette dentro a beneficio di Spagnoli, ma l'assist diventa buono per Martina la cui conclusione è però debole e viene disinnescata da Lewis.

Minuto 3: PAOLUCCI!! SUBITO PERICOLOSA L'ANCONA. Spunto di Cioffi sul lato corto sinistro dell'area, pallone in mezzo a beneficio di Paolucci, che a pochi metri dalla porta di Lewis non riesce ad agganciare in maniera ottimale.

Minuto 1: CALCIO D'INIZIO.

Le formazioni ufficiali:

ANCONA: Perucchini, Clemente, Cella, Pellizzari, Martina, Gatto, Saco, Paolucci, Spagnoli, Cioffi, Energe. All. Colavitto.

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Nador, Peli, Marenco, Agyemang, Kristoffersen, Dutu, Radicchio, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Basso.

PONTEDERA: Lewis, Calvani, Martinelli, Espeche, Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori, Benedetti, Ianesi, Nicastro. All. Canzi

A disposizione: Vivoli, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Fossati, Paudice, Guidi, Delpupo, Selleri.

L’Ancona vuole continuare a dettare leggere in un “Del Conero” che nelle ultime settimane ha dispensato diverse gioie. A provare ad assaltare il fortino dorico è il Pontedera, che sta attraversando un buon momento di forma (cinque vittorie, due pareggi ed una sconfitta nelle otto uscite tra campionato e coppa precedenti a questo impegno in riva all’Adriatico), ma vanta una traduzione non troppo positiva contro i biancorossi, testimoniata da appena una vittoria negli ultimi dieci incroci.