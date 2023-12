Ancona, brusco atterraggio. Contro il Pontedera zero punti e un passo indietro

Il coro a sottolineare che “Non ci voleva” è unanime. Come, però, è comune il pensiero che la quarta prestazione stagionale davanti al pubblico di casa dell’Ancona targata Colavitto abbia rappresentato un passo indietro, in relazione a quanto visto nelle ultime uscite al “Del Conero”. Non c’entra il risultato finale, negativo dopo i nove punti raggranellati nelle precedenti partite, c’entra invece un po’ di più la quadratura e la solidità di un Pontedera che ha fatto sfogare i biancorossi nel primo quarto d’ora, raggomitolandosi sornione dietro la linea del pallone per poi stilettare i dorici alla prima, vera, palla gol creata. Non a caso, Perucchini ha trascorso una trentina di minuti più da spettatore che da giocatore, prima di raccogliere il pallone in fondo al sacco, punito da Nicastro e soprattutto da un’evidente sbavatura difensiva. In quanto nel “gioco delle coppie” scaturito dalla scodellata di Angori in mezzo, Cella va su Ianesi, Pellizzari su Catanese, Martina taglia su Benedetti e Nicastro – il quale aveva aperto l’azione allargando proprio il pallone sulla sinistra – è libero di trotterellare inserendosi a centro area – facendo un movimento più da centrocampista che non da prima punta quale è – di gonfiare la rete.

Dopo aver sudato freddo al tramonto della prima frazione (su un altro guizzo di Nicastro sugli sviluppi di un corner, è Perucchini a metterci una pezza), nella ripresa il piglio dell’Ancona per raddrizzare la sfida c’è, ma sono i risultati a latitare, in controtendenza rispetto alle gare con Arezzo, Perugia e Recanatese. Al punto che la palla gol più nitida nel secondi 45’ ce l’ha il Pontedera, quando al 54’ – dopo la combinazione Ianesi-Angori – mette in condizione Catanese di colpire a porta spalancata, fermato però provvidenzialmente da Martina nel cuore dell’area. Il forcing biancorosso è generoso, ma disordinato: Spagnoli non ha adeguati rifornimenti ed è costretto a girare al largo per sottrarsi alla morsa del mastino Martinelli, Energe non incide come del resto Cioffi, tra i piedi del quale giungono la maggior parte dei palloni in fase offensiva ma senza che scocchi la scintilla in grado generare pericolosità.

La girandola dei cambi non cambia né il copione, né i risultati: Lewis, a guardia della porta toscana, non viene praticamente obbligato a svolgere qualcosa di diverso dall’ordinaria amministrazione. Al punto che l’unico vero brivido arriva con la bandierina dell’assistente alzata, a cancellare la rete di Kristoffersen – sul cui off-side ad onor del vero permangono dubbi – giunta in prossimità del novantesimo. Poco, insomma, per pensare di pareggiare i conti e poco anche volgendo lo sguardo indietro, pensando cioè a quanto di pericoloso sia stato creato – al di là delle reti siglate – nelle gare al “Del Conero” che si sono concluse con la Marcia Trionfale a risuonare dagli altoparlanti. Serata storta? Concesso. Merito del Pontedera? Anche. Niente campanelli d’allarme? Va bene. Però, la classifica resta corta, di quelle che presentano il conto alla prima frenata, anche perché dalle retrovie c’è chi ha cominciato ad allungare il passo. E’ il caso di tenerlo a mente, quando si osservano i distacchi da chi è avanti in graduatoria e ci si dimentica di buttare un occhio agli specchietti retrovisori.