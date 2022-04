Ancona, sguardo dritto ai playoff: la formula che mette in palio la Serie B

ANCONA- Ancora una partita di regular season, sabato 23 aprile sul campo della Vis Pesaro, e poi saranno playoff per l’Ancona. 28 squadre (nove per girone, dalla 2° alla 10° con varie modalità d’ingresso più la vincente della Coppa Italia) che si giocheranno un posto in Serie B potendo sfruttare come potenziale vantaggio il posizionamento in graduatoria. E vista la classifica attuale i dorici dovranno difendere il sesto posto (54 punti) dall’assalto del Gubbio (52 punti) impegnato in trasferta contro il Montevarchi. In tutto questo va ricordato che una tra Modena e Reggiana (ancora in lizza per il primo posto che mette in palio la promozione diretta), Cesena, Pescara, Entella, Ancona, Gubbio e Lucchese sono già qualificate per la post-season.

In caso di arrivo di due squadre a pari punti si terrà conto in ordine d’importanza: dei punti conseguiti negli scontri diretti; della differenza reti negli stessi incontri; della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate (se più di due); della differenza reti totale; del maggior numero di gol fatti; del minor numero di gol subiti; del maggior numero di vittorie; del minor numero di sconfitte; del maggior numero di vittorie esterne; del minor numero di sconfitte interne. Per questo motivo, in caso di arrivo alla pari, il Gubbio è avanti rispetto all’Ancona visto l’1-1 in Umbria e lo 0-2 del Del Conero potrebbero pesare in questa casistica.

Nella prima fase (1 maggio), quella di girone da giocarsi in gara secca in casa della “miglior classificata” con accoppiamento migliore-peggiore, inizialmente partecipano sei squadre – 5° vs 10°, 6° vs 9°, 7°vs 8° - per ogni raggruppamento. Chi passa il turno avanza nel tabellone “di girone” alla seconda fase (4 maggio). Qui entra anche la quarta classificata con accoppiamenti vincolati sempre dal criterio migliore-peggiore originato dalla graduatoria del campionato. Permane la gara secca e il passaggio del turno, in caso di parità, della miglior classificata. Il gol in trasferta non vale doppio. Le due formazioni che avanzeranno dalla “fase di girone” si troveranno in quella nazionale. Nel primo step (8 e 12 maggio) dentro dieci squadre, cioè le sei che emergono dalle fasi di gironi, le tre terze classificate e la regina della Coppa Italia (o l’alternativa a quest’ultima, nel girone A, se questa può beneficiare di un miglior bonus derivante dal piazzamento o della promozione diretta). I cinque accoppiamenti vengono definiti con il criterio delle “teste di serie” (le terze classificate, la vincitrice di Coppa e la miglior classificata tra le sei formazioni che sono avanzate nella fase di girone) che giocano il ritorno in casa e passano il turno in caso di parità di reti nelle due sfide. Nel secondo step nazionale (17 e 21 maggio) dentro anche le seconde classificate con i quattro accoppiamenti sempre definiti attraverso le teste di serie (le seconde e la miglior classificata tra le altre nell’urna) che beneficeranno dei medesimi vantaggi dello step precedente. I gol in trasferta, anche nella fase nazionale, non valgono doppio. Le quattro formazioni rimanenti saranno inserite in un tabellone mediante sorteggio integrale con le gare di semifinale e finale (25 e 29 maggio, 5 e 12 giugno), in andata e ritorno, che in caso di pareggio proseguiranno con supplementari e rigori.