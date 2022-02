Ancona-Pistoiese, Colavitto: Giornata storta, squadra appagata? Non penso

Non è facile commentare lo 0-3 con cui l’Ancona ha ceduto alla Pistoiese al Del Conero. Ci ha provato, in sala stampa, mister Gianluca Colavitto:

«Non penso che questa squadra sia appagata, io i ragazzi li vedo presi e sul pezzo. Mi auguro che non avvenga qualcosa del genere perché da parte mia è un qualcosa che non esiste. Nel calcio queste partite accadono. Si affronta una squadra che ha fame di punti con giocatori importanti che sanno come affrontare certe gare».

Sulla stessa linea d’onda anche il direttore sportivo Francesco Micciola: «Dispiace ancor di più perché abbiamo perso davanti ai nostri tifosi. Quando ti trovi a commentare uno 0-3 devi solo fare i complimenti agli avversari per come hanno giocato. Noi, invece, ci mettiamo al lavoro per preparare una trasferta difficile come quella di Imola. Le occasioni, nonostante sia stata una giornata nera, le abbiamo comunque create trovando un grande Seculin sulla nostra strada. Quando poi non trovi il gol ti innervosisci e tutto si complica di conseguenza. Probabilmente neanche giocando altri cento minuti avremmo segnato».