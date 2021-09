Pistoiese-Ancona, Colavitto: «Stiamo raggiungendo l’equilibrio giusto. La dedica a mio figlio»

Il tecnico biancorosso ha parlato nel dopogara di Pistoiese-Ancona terminata 0-4 in favore dei dorici con reti di Faggioli (doppietta), Moretti e Sereni. Una dedica speciale per un successo importantissimo

Non ha nascosto la sua gioia mister Gianluca Colavitto nella sala stampa del Melani dopo il pirotecnico 0-4 rifilato dall’Ancona Matelica alla Pistoiese con gol di Faggioli (doppietta), Moretti e Sereni. Uno 0-4 che lancia i dorici al secondo posto in solitaria in scia della capolista Reggiana:

«Voglio dedicare questa splendida vittoria a mio figlio che ha compiuto quindici anni. Ci tengo particolarmente perché è stata una serata incredibile e gliel’avevo promesso. Godiamoci questo momento ma continuiamo a lavorare. Avevamo preparato bene questa partita, cercando di puntare particolarmente sull’equilibrio. Lo abbiamo trovato e abbiamo sfruttato al meglio le occasioni. Forse, guardando ai numeri della sfida, potevamo addirittura farne qualcuno in più».

Sabato, alle 17.30 al Del Conero, arriva l’Imolese reduce dalla vittoria odierna per 4-1 sul Pontedera. Ripresa dei lavori al Paolinelli giovedì alle 15.