Verso Ancona-Pineto, parla Falanga: «Morale alto, il gruppo ha spinto molto in allenamento»

La seconda al “Del Conero” dell’Ancona sarà una prima assoluta. Non ci sono infatti tracce nel passato di incroci tra la formazione biancorossa ed il Pineto, che per la prima volta nella sua storia affronta il terzo livello del calcio nazionale, dopo la promozione dello scorso anno dalla Serie D a cui si è sommato il successo nella coppa di categoria (vinta contro il Giana Erminio rimontando dallo 0-2).

La squalifica di due giornate, conseguente al cartellino rosso rimediato la scorsa partita nel finale di match, obbligherà Marco Donadel ad assistere all’incontro dalla tribuna. Domani, sulla panchina dell’Ancona, siederà quindi Jacopo Falanga. Il “vice” del tecnico veneto ha iniziato la carriera nell’AC Prato, per poi passare alla Fiorentina come secondo di Donadel. Ha guidato pure l'Under 17. Vanta esperienze all’estero: in Lituania a Vilnius, in una Accademia sotto la supervisione dell’Anderlecht, quindi in China a Chengdu, per un progetto che prevedesse l’inserimento e l’insegnamento del calcio nelle scuole, Oggi, alla vigilia della gara con il Pineto, ha risposto alle domande dei giornalisti.

«La sconfitta è stata assorbita benissimo – ha detto -. e ci siamo buttati subito dentro la settimana cercando di rimanere lucidi e di analizzare la partita con il Gubbio. Morale alto, ragazzi positivi tutta la settimana, hanno lavorato e spinto, non ci sono state particolari situazioni da gestire lavorando sui dettagli. Gli acciaccati? L’ultimo allenamento lo utilizzeremo per valutare tutti questi singoli. Il “Del Conero”? Un bell’effetto, la cornice di pubblico è stata emozionante. La pressione è positiva. Il gruppo lavora insieme, tutti spingono tutti sono disponibili dai più giovani ai più vecchi, c’è grande voglia dii migliorare e stare insieme per creare unione e coesione. Il Cesena? Sappiamo che ci sono tre partite in pochi giorni, faremo le valutazioni necessarie».