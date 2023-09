Ancona-Pineto, il commento di Falanga: «E' la vittoria della volontà»

Sorridente, ma senza voce Jacopo Falanga. Corde vocali messe a dura prova nei 95’ che alla fine hanno permesso alla squadra di sentire nuovamente la Marcia Trionfale dagli altoparlanti del “Del Conero”, e mettere in cassaforte i primi tre punti della stagione. «Un’affermazione non tanto sofferta, però voluta fortemente – dice il tecnico che ha fatto le veci di un Donadel squalificato – ed i ragazzi l’hanno dimostrato, anche a discapito del gioco visto che negli ultimi venti minuti si è badato più al sodo. E’ stata la vittoria della volontà, ed abbiamo anche avuto un paio di occasioni limpide per chiudere i conti, ma abbiamo peccato di lucidità: non abbiamo fatto bene come speravamo, mancando nell’ultimo passaggio, e la gara è restata in bilico fino alla fine sebbene Vitali non ha avuto particolare lavoro da sbrigare. Il cambio di assetto? E’ normale, perché anche i nostri avversari hanno modificato il loro volto adottando una trazione molto offensiva, ma alla resa dei conti hanno creato solo situazioni da calcio piazzato anche perché la squadra ha saputo contenerli sempre, e chi è entrato è stato in questo senso molto bravo. Ma a questo equilibrio ci dovremo abituare: il campionato si preannuncia incerto pertanto ci sarà da mettere pazienza in ogni gara. Ma la partita è già finita, e pertanto si guarda avanti. Ora c’è Cesena – chiude il tecnico – e cominceremo già a lavorare per prepararla».

«Siamo stati punti da un episodio – commenta Daniele Amaolo, allenatore del Pineto – una ripartenza che abbiamo concesso a campo aperto e che alla fine si è rivelato decisiva. Dobbiamo crescere, come mentalità, come atteggiamento senza trovare giustificazioni e sappiamo che il nostro percorso è fatto di impegno, sacrificio ed anche entusiasmo nonostante un risultato negativo. Faremo tesoro di questo passo falso in Ancona, ci servirà per capire dove dobbiamo lavorare e migliorare per non commettere più gli stessi errori. Non basta fare bella figura, dobbiamo essere solidi: prestazioni positive non bastano, occorrerà fare un salto di qualità necessario per far sì che proprio queste prestazioni oltre ad essere buone siano anche utili per la classifica».

Grande soddisfazione per Lorenzo Peli, autore della rete realizzata proprio sotto la Curva Nord. «Ci tenevo tanto – dice – e ho provato una grande emozione. E’ stata una situazione che abbiamo provato anche in allenamento, con la mia posizione più all’interno del campo. Oggi contava solo vincere, perché dopo due buone gare senza vittoria i tre punti erano ciò che ci serviva. Potevamo e dovevamo chiuderla, ne abbiamo avuto anche la possibilità, ma il colpo del k.o. non è arrivato e siamo stati costretti a lottare fino alla fine. Ora dobbiamo recuperare perché ci aspetta il Cesena: dovremo essere più pratici, più cattivi, e sicuramente cercare di eliminare quelle sbavature che invece abbiamo commesso oggi».