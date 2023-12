Alla scoperta del Pescara, prossimo avversario dell'Ancona

Unica formazione regionale ad aver disputato, per sette anni, il massimo campionato, il Pescara costituisce la punta di diamante del movimento calcistico abruzzese, forte della sua quarantennale militanza nel torneo cadetto. Dopo la retrocessione in Lega Pro di ventiquattro mesi fa, i biancazzurri hanno provato nelle due stagioni successive il salto di categoria, fermandosi però agli spareggi play-off, estromessi dal Feralpisalò al primo turno e la stagione successiva in semifinale dal Foggia, che ha espugnato l’Adriatico ai calci di rigore. I “Delfini” restano comunque tra le formazioni più accreditate del Girone B, con una rosa improntata sulla gioventù e guidata in panchina da Zdenek Zeman, alla sua terza esperienza sulla panchina abruzzese che lo ha visto anche pilotare la squadra alla promozione in A vincendo il campionato 2011/2012.

L’andamento stagionale del Pescara è stato da “montagne russe”. Partenza lanciatissima, con diciannove punti nelle prime sette di campionato, crollo verticale tra ottobre e novembre – pareggio interno con il Rimini e k.o. contro Torres, Recanatese, Carrarese e Cesena – a cui ha fatto seguito l’impennata di inizio dicembre, con tre successi in otto giorni mandando al tappeto Entella, Pontedera ed Olbia con dieci reti segnate (secondo miglior attacco di tutta la Lega Pro, 33 volte a bersaglio a pari merito con il Mantova del Girone A e dietro al caterpillar Cesena al vertice della graduatoria con 40 centri). A rendere gli abruzzesi un’autentica cooperativa del gol è l’impressionante numero di giocatori che hanno messo il proprio nome nel tabellino marcatori: delle 24 pedine di movimento finora utilizzate, ben 13 hanno festeggiato una rete, numero che sale a 15 contando in Coppa Italia la doppietta di Manu nella goleada contro la Fermana e la rete di Vergani che ha deciso il derby contro il Pineto nel turno successivo della competizione.

Il 4-3-3 di Zeman, marchio di fabbrica del tecnico boemo, pone le sue basi su intensità e pressing, corsa ed aggressività, linee guida del gioco applicate in ogni squadra che ha allenato. E soprattutto gol, per l’appunto tanti: il principale finalizzatore è Luigi Cuppone, ultimamente in stato di grazia (tre gol e quattro assist nelle ultime quattro uscite), supportato da una batteria di esterni offensivi giovani – 65 anni in tre – come Merola, Cangiano (cresciuto nelle giovanili della Roma e con un passato in serie B), ed il baby scuola Genoa Accornero, fino a questo momento capaci di garantire 14 reti. In un centrocampo governato in regia da Squizzato, particolare attenzione merita Georgi Tunjov, nazionale estone, mezzala offensiva col vizio del gol. Tra i pali c’è l’ex azzurrino Plizzari, cresciuto nel Milan e con un buon vissuto calcistico in B con Livorno, Ternana e Reggina, il quale però non potrà contare sull’esperienza di Brosco, colonna centrale della retroguardia e out per infortunio.