Ancona, voglia di rivincita: al "Del Conero" contro il Pescara nell'ultimo match interno dell'anno

Una cornice di spettatori tipica delle grandi occasioni, con mille tifosi ospiti al seguito degli abruzzesi, per l’ultimo appuntamento casalingo del 2023 dell’Ancona chiamata a salutare il popolo biancorosso nel migliore dei modi. Contro il Pescara di Zeman (dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per una lieve ischemia, ma assente al “Del Conero” e sostituito dal suo vice Giovanni Bucaro), i tre punti non serviranno solo a chiudere in bellezza l’anno davanti al proprio pubblico, ma anche ritrovare un successo che manca da un mese, ottenuto tra le mura amiche nel derby contro la Recanatese, a cui hanno fatto seguito il pareggio di Ferrara con la Spal ed i k.o. contro Pontedera e Sestri Levante. I biancazzurri, attualmente terzi, hanno salutato in settimana la Coppa Italia al “Massimino” di Catania, sconfitti dai padroni di casa nei quarti di finale della competizione, ma in campionato hanno fatto bottino pieno nelle ultime due trasferte, seppellendo a domicilio il Pontedera con cinque reti ed espugnando Chiavari nel 2-1 contro l’Entella.

Ancona-Pescara, le probabili formazioni

Non si dovrebbe discostare da quella proposta nelle ultime uscite la formazione anti-Pescara di Gianluca Colavitto. Perucchini a sorvegliare la porta, schermato dal duo Cella-Pellizzari e da una coppia di terzini che contemplerà i vincenti del ballottaggio tra i favoriti Clemente e Martina e la coppia Barnabà-Agyemang. Centrocampo governato da Gatto, con ai fianchi Coli Saco e Paolucci, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Spagnoli, Cioffi ed Energe, con Peli come alternativa.

Nella fila abruzzesi mancheranno, oltre a Franchini (il quale rientrerà ad inizio 2024), anche Brosco, alle prese con un’infiammazione al ginocchio, e Pellacani a cui è stata riscontrata una lesione al menisco. La coppia centrale nella difesa a protezione di Plizzari sarà quindi composta dai mancini Mesik e Di Pasquale, che farà il suo esordio dal primo minuto, con Floriani e Milani in vantaggio su Pierno e Moruzzi per presidiare le fasce. Nella zona nevralgica del campo Dagasso avanti su Squizzato nel ruolo di play, con Tunjov ed Aloi interni. Davanti, a supportare Cuppone punta centrale, ci saranno Merola e Cuppone: il dubbio è legato ad Accornero, vittima di una sindrome influenzale, per cui una decisione sul possibile impiego – dall’inizio o in corso d’opera – verrà presa in base alle sue condizioni.

Ancona-Pescara, i precedenti

Sfida numero 37 tra il Cavaliere armato ed il Delfino, la sedicesima nelle Marche con un bilancio che sorride ai biancorossi, i quali sono in vantaggio per 6-2 nelle vittorie centrate tra “Dorico” e “Del Conero”, la più larga ottenuta nell’unico incontro in Serie A nella stagione 1992/93 con il successo dell’Ancona guidata in panchina da Vincenzo Guerini per 5-3. Quello di domenica sarà invece il terzo capitolo della saga che ha come location la LegaPro, dove il bilancio è invece favorevole agli abruzzesi che presero i tre punti nel confronto del torneo 2007/2008 e uscirono indenni dall’impianto di Passo Varano due stagioni or sono (nell’occasione, 1-1 frutto del botta-risposta tra Rolfini e Pompetti). Per il resto, tanta serie B negli incroci: quelli meglio impressi nella memoria sono il 3-2 di marzo 2001 (ottenuto in rimonta dopo il 2-0 iniziale per il Pescara e gol vittoria in pieno recupero di Max Vieri) ed il 2-2 di maggio ‘92, preludio alla promozione – dopo poche settimane – di entrambi i club nella massima serie.

Ancona-Pescara, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Ancona-Pescara, in programma domenica 17 dicembre allo Stadio “Del Conero” di Ancona a partire dalle 20.45, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 251 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Matteo Centi di Terni, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Domenico Castro di Livorno. Quarto ufficiale: Gianluca Guitaldi di Rimini.