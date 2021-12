Ancona, ecco il Pescara: Moretti e Iannoni dal 1’. Faggioli parte dalla panchina

L’Ancona chiuderà il 2021 affrontando alle ore 18 al Del Conero il Pescara di mister Gaetano Auteri, appaiato in classifica a quota 31 lunghezze e che all’andata riuscì nel finale ad imporsi per 2-1. Entrambe reduci da tre successi consecutivi e sulle ali dell’entusiasmo, Ancona e Matelica e Pescata si sfideranno in una gara dalle sicure emozioni e dal sapore antico con oltre duemila biglietti già venduti (la prevendita, sui canali Diyticket, sarà aperta fino alle 17.59) con trecento sostenitori in arrivo da Pescara:

«Oltre alle prestazioni in questo momento stanno arrivando anche i tre punti – ha commentato mister Colavitto al termine della rifinitura – e questo è importante. Domani affronteremo una squadra blasonata, che con il passar dei mesi si è sempre più calata in questa categoria ed è molto migliorata rispetto all’inizio. Per noi sarà una gara dal tasso di difficoltà enorme, come lo sono tutte, ma la giocheremo in casa nostra e proveremo a fare del nostro meglio. I 31 punti conquistati sono un bottino importante e ci inorgogliscono, sono stati tutti meritati e frutto di un grande lavoro quotidiano. La cosa che mi fa più è che la squadra, anche di fronte alle difficoltà, si è sempre rialzata e ha sempre reagito. I gironi di ritorno però sono un campionato a parte ed i punti inizieranno a pesare ancora di più, sia per chi lotta per la parte alta, sia per chi lotta per la parte bassa della classifica. Vedremo domani il campo cosa dirà». In formazione rientreranno dal primo minuto Iannoni (squalificato nell'ultima sfida con la Vis Pesaro) e Moretti, autore del terzo gol dopo essere subentrato. Fuori inizialmente Faggioli, reduce da due doppiette consecutive.

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 14 Tofanari, 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo; 4 Iannoni, 7 Gasperi, 8 Delcarro; 9 Rolfini, 17 Moretti, 10 Sereni All. Colavitto A disp: 12 Vitali, 1 Canullo, 26 Ruani, 5 Bianconi, 28 Maurizii, 15 Sabattini, 18 Faggioli, 33 Noce, 16 Farabegoli, 23 D’Eramo

PESCARA (3-4-3): 14 Iacobucci; 5 Illanes, 18 Drudi, 28 Ingrosso; 13 Zappella, 21 Pompetti, 16 Diambo, 3 Rasi; 97 Clemenza, 9 Ferrari, 7 D’Ursi All. Auteri A disp. 22 Sorrentino, 27 Veroli, 23 Cancellotti, 8 Memushaj, 17 Rauti, 52 Chiarella, 30 De Marchi, 28 Frascatore, 29 Nzita, 6 Valdifiori, 24 Bocic

Orario: 18.00

Stadio: Del Conero

Dove vederla: Eleven Sports

Arbitro: Andreano di Prato