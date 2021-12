Ancona-Pescara, Colavitto commenta il pari: «Prova gagliarda, sono soddisfatto»

Serie C

Un pareggio che dona continuità e ulteriore morale alla sua squadra. Mister Gianluca Colavitto è apparso soddisfatto nel commentare l’1-1 con cui l’Ancona chiuso il 2021 nel derby con il Pescara. La “X” porta entrambe le squadre a trentadue punti, quinte in classifica per via del contestuale successo dell’Entella a Teramo:

«Sono contento, non posso nasconderlo. Guardando alla partita abbiamo provato a sfruttare la superiorità numerica, a questo proposito ho tolto un difensore centrale (Masetti, ndr) e inserito Ruani per muovere palla diversamente a centrocampo. La squadra ha mostrato maturità e il punto va preso con gioia nell’ottica della continuità. Sarebbe stato bello regalare la vittoria nel derby a questo pubblico, non ci siamo riusciti ma la prestazione è stata sicuramente gagliarda. Girone di ritorno? Sarà dura perché i punti inizieranno a pesare e le squadre si rafforzeranno».

Dopo la sosta i dorici torneranno in campo l’8 gennaio (alle 14.30) sul campo dell’Olbia.