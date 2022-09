Una passeggiata per conoscere la storia della città: l’Ancona “entra” nel suo territorio

ANCONA- Una passeggiata a piedi, in mezzo alla gente, nel cuore del centro storico per annusare la storia della città ed assorbirne i suoi valori. E’ questa la lodevole iniziativa promossa dai tifosi e scrittori Franco Lorenzini e Sergio Dubbini, subito sposata dall’amministrazione comunale e dall’Ancona che domani, alle 18 davanti al Teatro delle Muse, si ritroverà con tutti i suoi effettivi per un inedito tour del capoluogo marchigiano che si svilupperà dal Porto Antico fino al Passetto.

Parteciperanno giocatori, tecnici e dirigenti con i tifosi che avranno la possibilità di “accompagnare” da vicino i componenti della truppa dorica per farli sentire sempre più parte integrante della città.