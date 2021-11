Ancona, pari in rimonta a Carrara: i dorici muovono la classifica

Pari in rimonta per l’Ancona Matelica di Gianluca Colavitto che ha impattato 1-1 sul campo della Carrarese muovendo in avanti la sua classifica salendo a quota ventuno punti.

Nella prima frazione la protagonista assoluta è la pioggia che battendo in modo incessante sin dal primo minuto rende semi-impraticabile il campo in molte zone penalizzando lo spettacolo. L’unica occasione degna di nota è prodotta da Sereni che, appena prima dell’intervallo, esalta le qualità di Vettorel. Nella ripresa la gara si accenda, i padroni di casa sfruttano al meglio una mischia al sedicesimo portandosi avanti con Battistella. I dorici, dal canto loro, non si danno per vinti e trovano il pareggio su calcio di rigore (fallo di mano di Imperiale) ben calciato da Sereni.

Un buon pareggio per i dorici che sabato, al Del Conero ore 14.30, ospiteranno il Modena di Attilio Tesser

CARRARESE – ANCONA MATELICA 1-1

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Battistella, Luci, Figoli; Bramante (33st Girgi); Giannetti, Energe (23st Galigani) All. Di Natale

ANCONA MATELICA: Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Maurizii; D’Eramo (23st Faggioli), Gasperi, Iannoni; Rolfini, Moretti, Sereni All. Colavitto

Arbitro: Marotta di Sapri

Reti: 16st Battistella, 36st Sereni (rig.)

Note: ammoniti Rota, Semprini, Moretti, Sereni espulsi, recupero 1’+3’, angoli 7-4, spettatori