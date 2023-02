Ancona, ripartenza con l'Olbia con...vista Entella

All’andata era arrivato un poker di reti. Che, al momento, è anche il miglior bottino stagionale di gol in una partita, a pari merito col 4-0 rifilato al “Del Conero” alla Recanatese. Ma la partita di ritorno che vedrà opposta l’Ancona all’Olbia presenta connotati diversi rispetto a quella disputata al “Nespoli” esattamente quattro mesi fa. Se infatti, nell’intermedio rappresentato dalle ultime nove gare gli isolani hanno solo leggermente alzato la loro media punti – dieci quelli incamerati, contro i 14 delle prime 18 uscite – non migliorando nel complesso una posizione di classifica che resta precaria, nel medesimo periodo l’Ancona ha decisamente spiccato il volo, mettendone in cassaforte ben 20 frutto di sei vittorie e due pareggi. L’unica sconfitta è quella di Fermo della scorsa settimana, che rappresenta anche un notevole stimolo a centrare una vittoria che cancelli il ricordo del passo falso del “Recchioni”. E che contestualmente sia anche il trampolino per lo scontro diretto previsto dal prossimo turno contro l’Entella, a cui l’Olbia in Sardegna sette giorni ha imposto l’1-1.

Messi da parte i ricordi spiacevoli di maggio dello scorso anno, quando i rossoblù espugnarono il “Del Conero” estromettendola dai play-off, ed anche il curioso equilibrio rappresentato dai diciotto precedenti (che raccontano di sei vittorie, sei pareggi e sei sconfitte), l’Ancona non può esimersi dal fare bottino pieno se vuole continuare a mantenere nel mirino quel gradino più basso del podio attualmente occupato dai liguri, che arriveranno in riva all’Adriatico l’ultima domenica di febbraio. E per cui si profila una ciclo complesso all’insegna dei big-match, visto che dopo i biancorossi l’Entella si troverà di fronte prima dell’inizio della primavera anche Cesena e Reggiana. Ma volgere lo sguardo oltre la siepe non è troppo di giovamento: meglio potarla prestando tutte le attenzioni del caso, perché l’Olbia nelle ultime due trasferte ha strappato un pari a Siena e vinto col Fiorenzuola, quattro punti con due squadre che hanno spessore – e situazione di classifica – decisamente migliore.

Per ciò che riguarda le scelte di mister Colavitto, non sono da escludere alcune novità, tra cui la prova di convivenza offensiva tra Melchiorri e il rientrante Spagnoli con Petrella a rifiatare, così come l’utilizzo di Basso con Gatto e Simonetti sulla linea mediana ed il sacrificio – iniziale – di Prezioso. In difesa lo slot lasciato vacante dallo squalificato De Santis verrà occupato da Camigliano, possibile anche la chance per Brogni al posto di un Martina il quale in settimana è stato costretto dall’influenza a fermarsi. In casa Olbia, Occhiuzzi potrebbe ripartire dall’undici visto nell’ultima uscita con l’Entella, con Nanni in ballottaggio con Corti come partner offensivo di Ragatzu e la new entry Dessena utilizzato part-time. L’incontro, in programma domenica 19 allo Stadio “Del Conero”, avrà inizio alle 17,30 e sarà diretto da Dario Di Francesco di Ostia Lido, con Luca Bernasso di Milano e Andrea Rizzello di Casarano a fungere da assistenti e Gabriele Cortale di Locri in qualità di Quarto ufficiale.