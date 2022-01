Ancona Matelica, feste finite ma ci sono cinque positivi

L’Ancona Matelica riprende i lavori in vista della gara con l’Olbia, ma fa i conti con cinque positivi al rientro dalla pausa natalizia. Lo comunica la società tramite una nota ufficiale.«Dopo la gara con il Pescara del 22 Dicembre la squadra si è fermata per le festività natalizie. Tutti gli atleti hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni- si legge nella nota- la ripresa delle attività era stata fissata per la giornata di oggi in previsione della gara con l’Olbia originariamente in calendario per sabato 8 Gennaio e poi posticipata dalla Lega Pro al 2 Febbraio. Prima di rientrare in gruppo, i giocatori si sono sottoposti a tamponi di controllo presso i loro luoghi di residenza e a questo ciclo sono emersi cinque casi positivi. Questa mattina la società, come previsto, ha fatto svolgere tamponi e test sierologici a coloro che erano risultati negativi dai test effettuati nelle 48 ore precedenti alla giornata odierna.Tutti sono risultati negativi».

«I ragazzi risultati positivi, che non hanno mai avuto contatti con gli altri- specifica il club- rimarranno presso il proprio domicilio e seguiranno il protocollo previsto e le disposizioni vigenti. Tutto il resto del gruppo squadra riprenderà regolarmente gli allenamenti oggi pomeriggio alle 14:30 presso l’impianto “Paolinelli” di Ancona».