L’Ancona trova un altro partner: NGM si lega ai dorici sposandone il progetto di crescita

ANCONA- Un altro sponsor in entrata per l’Ancona in vista dell’imminente inizio della stagione sportiva 2022-2023 (l’esordio sarà lunedì 5 settembre alle 20.30 al Del Conero contro il Siena). Si tratta dell’azienda NGM che il club dorico ha così ufficializzato:

“Siamo lieti di annunciare che NGM sarà il nuovo Official Sponsor del club biancorosso. NGM è leader italiano nella produzione e noleggio di impianti pubblicitari a led e videowall per tutti i tipi di manifestazioni. Produce e distribuisce Smart TV e elettronica di consumo di ultima generazione con una vasta gamma di soluzioni consumer e professional. Azienda in continua evoluzione, partner strategico di importanti progetti, NGM ha valorizzato il proprio brand anche grazie alle collaborazioni con importanti società di molti sport”.