Campi, albergo per gli atleti e una club house: la firma di Tiong nel nuovo Ancona training center

ANCONA- Il primo passo della politica del nuovo proprietario dell’Ancona Tony Tiong sarà la costruzione del centro sportivo. Contestualmente si investirà sulla squadra e su tutto il resto con l’obiettivo, in pochi anni, di creare basi solide per un futuro duraturo del club biancorosso dentro e fuori dal campo. E mentre il direttore sportivo Francesco Micciola pensa ad allestire sul campo la squadra che, agli ordini di mister Gianluca Colavitto, affronterà la prossima stagione sportiva in Lega Pro, gli amministratori delegati Roberta Nocelli e Roberto Ripa (con l’aiuto dei tecnici comunali) sono in stretto contatto con l’assessore allo sport Andrea Guidotti per tutto ciò che riguarderà la nascita dell’Ancona Training Center.

Più campi a disposizione (con annessa tribuna), tra cui uno in posizione “più riparata” da utilizzare per rifiniture e particolari esercitazioni, un albergo/foresteria per gli atleti, un ristorante interno, una club house dove poter vivere insieme i momenti di relax, una sala riunioni, una press room per le conferenze stampa e spogliatoi, tanti spogliatoi, in modo da poter accogliere contemporaneamente più formazioni. Un centro sportivo che possa essere la casa dei grandi e piccoli dorici durante la settimana, nelle vigilie di campionato e in alcune fasi di preparazione atletica ospitando, all’occorrenza, anche genitori, addetti ai lavori e operatori che transiteranno dentro e fuori dalla struttura.

A livello burocratico si attende solo il bando che verrà emesso dagli uffici del Comune ma la macchina organizzativa si è già iniziata a muovere. Nessun dubbio sulla location. Questa sarà vicina allo stadio del Conero nell’area di circa cinque ettari individuata come adiacente al vivaio Ciavattini Garden (in via Traversa Varano). In questo senso si potrà sfruttare sia la fermata del treno a Passo Varano sia il grande parcheggio dello stadio.