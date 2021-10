Ancona, adesso goditi una notta in vetta: liquidata l’Imolese al Del Conero

Prima in classifica. Almeno per una notte in attesa del posticipo di domani tra il Pescara e la capolista Reggiana. L’Ancona Matelica si gode il suo momento magico culminato nel successo per 3-2 sull’Imolese liquidata davanti ad un Del Conero rovente con oltre 2500 spettatori con le reti di Sereni (doppietta) e Rolfini. Secondo tempo di grande tenacia e resistenza, nonostante l’espulsione di Bianconi che ha costretto i padroni di casa a difendere in dieci uomini il risultato. Nel prossimo turno i dorici saranno di scena al Manuzzi di Cesena (domenica alle 14.30) e le possibilità di assistere ad un mini-esodo da parte dei sostenitori biancorossi sono molto alte.

ANCONA MATELICA – IMOLESE 3-2

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Noce (16st Tofanari), Iotti, Masetti, Maurizii (16st Di Renzo); D’Eramo (16st Bianconi), Gasperi, Iannoni; Rolfini, Faggioli (30st Moretti), Sereni All. Colavitto

IMOLESE (4-3-3): Melgrati; Cerreti, Angeli (41st Boscolo Chio), Rinaldi (1st Vona), Liviero; Lombardi A., D’Alena, Benedetti; Lombardi L., Belloni (28st Padovan), Turchetta All. Fontana

Arbitro: Angelucci di Foligno

Reti: 16’ e 19’su rig. Sereni, 29’ su rig. Turchetta, 42’ Rolfini, 9st Lombardi A.

Note: ammoniti Angeli, Rolfini, Di Renzo, Palma, Fontana, Colavitto, Gasperi, Vona, Moretti; espulso Bianconi; angoli 5-7; recuperi 1’+ 5’; spettatori 2588 per un incasso di 24.017, 98 euro.