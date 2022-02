Tiong-Ancona, matrimonio in dirittura d’arrivo: si va verso l’ufficialità

Tony Tiong è pronto per entrare a far parte, probabilmente con quote di maggioranza, dei quadri societari dell’Ancona del presente e del futuro. Il “quando”, di preciso, ancora non si sa ma la sensazione è che sia comunque imminente (nei tempi della burocrazia). Dopo lo sbarco in città la sera di Ancona – Cesena, il 16 febbraio, i primi colloqui con il patron Mauro Canil e la dg Roberta Nocelli alla Fidea di Matelica (17 febbraio), l’incontro in Comune con il sindaco Valeria Mancinelli e l’assessore Andrea Guidotti, ieri sera (22 febbraio) è arrivato l’ultimo capitolo di un’operazione che può definirsi già in dirittura d’arrivo. A conferma dell’imminente ingresso nei quadri societari biancorossi dell’imprenditore malese – espressione del Gruppo Tiong fondatore del conglomerato internazionale RH Group e direttore di Owlsome, gruppo di aziende impegnate nel settore tempo libero – è stata postata sui social una foto che ritrae la Nocelli e Tiong insieme al Del Conero con il seguente post che riportiamo integralmente:

“Non basta saper arrivare all'uva, bisogna poi farci il vino buono. It is not enough to know how to get to grapes, then you have to make good wine with it". Ci vediamo domani nel nostro stadio, nella nostra casa per rialzarci subito. Il tempo saprà dire se siamo dei folli o meno, ma una cosa non potrà mai essere messa in discussione ovvero quella di lavorare per essere sempre più competitivi e più punto di riferimento del nostro territorio. Non smetterò mai di lottare, di lavorare, di incazzarmi, di piangere per portare avanti un sogno che mi tiene incollata a questa realtà”.

Una conferma tacita di un accordo, probabilmente già pianificato dalle parti, che adesso viaggia dritto verso l’ufficialità. Tiong sarà presente inoltre stasera (23 febbraio) al Del Conero per il match delle 18 tra l’Ancona di Gianluca Colavitto e il Grosseto prima di far ritorno ad Hong Kong dopo il soggiorno italiano.