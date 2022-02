Ancona, movimenti in società: un imprenditore asiatico con Canil?

Movimenti in società in casa Ancona? Nelle ultime ore ha preso campo una voce sempre più insistente che vedrebbe il possibile ingresso nei quadri societari di un imprenditore asiatico, malese per la precisione, impegnato nel ramo alimentare. Non si tratterebbe di alcun disimpegno da parte dell’attuale patron Mauro Canil che rimarrebbe al comando del club per proseguire il progetto iniziato il 15 giugno scorso alla Mole Vanvitelliana.

A tal riguardo, probabilmente già nelle prossime ore, è atteso un comunicato da parte del club dorico per spiegare sia la veridicità della trattativa sia gli scenari che potrebbero aprirsi. Da quanto trapela si parlerebbe di investimenti non solo per la prima squadra ma anche per il settore giovanile, elemento centrale della politica di Canil e della presidentessa Roberta Nocelli.

Intanto, domani (5 febbraio), i dorici torneranno dopo un mese e mezzo dall’ultima volta al Del Conero per affrontare alle 14.30 la Pistoiese dell’ex mister Marco Alessandrini reduce dal pesantissimo 6-1 rimediato con il Grosseto.