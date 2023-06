Ancona premiata a Montecatini al Figc Sgs Grassroots Awards 2023

Nell’ambito del riconoscimento FIGC SGS Grassroots Awards rivolto alle società, ai dirigenti, ai loro tecnici e alle associazioni che si sono particolarmente distinte nello sviluppo del calcio di base, l’US Ancona è risultata vincitrice come miglior club professionistico per l’edizione 2023. “Grassroots” è la definizione inglese con cui la UEFA definisce tutte le attività relative al calcio di base e vuole appunto rappresentare le radici (roots) del calcio e al tempo stesso il futuro (l’erba). A livello europeo, si considera in questo ambito l’attività svolta dalle fasce d'età più giovani, la componente amatoriale, quella per giocatori con diverse abilità. Sostanzialmente, nella definizione varata dalla UEFA il calcio di base è “il calcio giocato dalle masse a un livello in cui la partecipazione e l'amore per il gioco sono le forze trainanti”.

La premiazione si è tenuta sabato sera presso il PalaTerme di Montecatini. Hanno preso parte il Presidente FIGC SGS Vito Tisci, le autorità sportive istituzionali oltre allo staff Nazionale del Settore Giovanile Scolastico. «Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo premio – ha dichiarato il Direttore Tecnico del Settore Giovanile biancorosso, Alberto Virgili – e ringraziamo la FIGC per aver pensato a noi ma soprattutto ringrazio l’Amministratore Delegato Roberta Nocelli, il nostro staff del settore giovanile e tutti i collaboratori che con il loro quotidiano lavoro ci hanno permesso di ottenere questo risultato. Abbiamo fatto questo percorso perché crediamo fortemente nei valori, non come degli slogan ma come dati di fatto da portar avanti in un settore giovanile professionistico. L’aspetto tecnico è imprescindibile per garantire la crescita dei giovani giocatori e costruire formazioni competitive; allo stesso tempo però è importante mostrare a chi gioca con noi che anche le qualità etiche e morali sono fondamentali per la crescita umana e professionale di ognuno di loro e dell’intero gruppo».

“Sono grata a tutte le componenti societarie che hanno preso parte ai nostri progetti – ha detto l’Amministratore Delegato dell’Us Ancona, Roberta Nocelli – e li hanno sostenuti in tutte le forme. Abbiamo al nostro fianco persone dai grandi valori umani. Ringrazio davvero tutti, questi riconoscimenti danno un valore enorme al lavoro che stiamo facendo con i nostri bambini, speriamo di crescere prima grandi uomini e poi calciatori».