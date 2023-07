L'Ancona si fortifica a sinistra: ingaggiato Giuseppe Agyemang

Serie C

Serie C Girone B

Il primo colpo in entrata dell’Ancona è all’insegna della “linea verde”. Il club dorico ha infatti ufficializzato l’ingaggio dell’Under Giuseppe Agyemang, esterno sinistro classe 2002 che ha vestito lo scorso anno la maglia dell’Imolese e si è legato ai biancorossi con un contratto biennale. Nato a Reggio Emilia, ha cominciato la trafila nel vivaio della principale squadra della sua città, per poi passare nel settore giovanile del Bologna venendo inserito nel gruppo dell’Under 17 e della Primavera poi.

Approdato al Lentignone, con cui ha collezionato oltre 50 presenze in un biennio in Serie D (impiegato perlopiù da terzino sinistro), l’italo-ghanese ha giocato nell’anno 2022/2023 con l’Imolese. 34 i gettoni con la formazione emiliana, oltre la metà da titolare nell’undici di partenza per un totale di poco più di 1800 minuti di utilizzo. Agyemang unisce alle sue doti fisico-atletiche anche una buona tecnica, nonché un’ottima versatilità che gli permette di poter essere sfruttato sia da esterno basso che da laterale di centrocampo sulla sua fascia preferita. Un elemento futuribile, su cui il d.s. Micciola e l’Ancona hanno voluto scommettere, e che potrà senza dubbio fare molto comodo a mister Donadel.