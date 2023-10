Ancona, retroguardia puntellata con l'ingaggio di Mattia Radicchio

Il roster dell’Ancona si arricchisce di una nuova pedina. Il grave infortunio occorso ad Alessandro Macchioni, la cui stagione si è praticamente conclusa prima di incominciare a causa di una grave infortunio al ginocchio sinistro (operato per la rottura del legamento crociato), ha portato la società a pescare dal serbatoio degli svincolati per poter garantire a Donadel un rinforzo in difesa, necessario per ovviare alla prolungata assenza del giocatore piemontese.

La scelta è così ricaduta su Mattia Radicchio, ventuno anni da compiere il prossimo mese, reduce dal torneo disputato con il Monopoli nel Girone C di Lega Pro, nel corso del quale ha totalizzato dieci presenze tra campionato e coppa di categoria. In grado di disimpegnarsi sia sulla fascia che come centrale, Radicchio è cresciuto nelle giovanili del Lecce, mettendosi in luce prima nell’Under 17 e successivamente nel Campionato Primavera, per poi trasferirsi nella vicina Bitonto trovando spazio nella formazione che disputato la stagione 2021/22 nel Girone H di Serie D, scendendo in campo 14 volte (11 da titolare). Un elemento giovane, arrivato in prova ma in grado di convincere il club che lo ha messo sotto contratto fino a giugno 2025, in congruenza con la linea verde sposata dalla società dorica e che consentirà a Donadel di avere un’ulteriore alternativa fruibile sia sul binario sinistro che nella retroguardia a tre.