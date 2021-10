Ancona, Sereni si ferma ma si rivede Papa: tutte le novità verso il Montevarchi

Si avvicina la sfida di sabato (17.30) al Del Conero con l’Aquila Montevarchi e per il tecnico dell’Ancona Matelica Gianluca Colavitto è tempo di sciogliere i primi dubbi di formazione. Sereni, a causa di una contusione rimediata mercoledì mattina in allenamento, è ancora ai box e difficilmente farà parte dell’undici titolare. A sostituirlo dal primo minuto, probabilmente, ci sarà l’esterno napoletano Del Sole già rientrato al Manuzzi. Non dall’inizio, ma sicuramente tra i convocati, dovrebbe esserci spazio sia per capitan Papa sia per Moretti entrambi in tribuna a Cesena. Più probabile nell’infrasettimanale di martedì con la Reggiana (ore 21 al Mapei Stadium), invece, il rientro a centrocampo di Delcarro. Sicuramente out invece Ruani a causa di un problema all’adduttore. Tutti i nodi saranno sciolti, in ogni caso, nella rifinitura di domani alle 17.30 a cui seguirà la tradizionale conferenza pre-gara del tecnico anconetano.

Per quel che riguarda le giovanili, questo weekend saranno impegnate in gare ufficiali esclusivamente le formazioni Under 17 e Under 15 nazionali biancorosse. Per i ragazzi di mister Lorenzo Bilò appuntamento domenica 17 Ottobre alle ore 15:00 presso il Campo Comunale di Masone (RE) per sfidare la Reggiana. Stesso avversario per il team di mister Nicola Latini che sempre alle ore 15:00 sarà di scena presso il campo “Ugo Valli” di Reggio Emilia (RE). Turno di riposo per Primavera 4 e Under 16.