Ancona, non c’è tempo per fermarsi: sabato al Del Conero arriva la Fermana

Metabolizzare, e in fretta, il 3-1 di Reggio Emilia per tuffarsi immediatamente nel prossimo impegno in calendario. La ricetta per l’Ancona Matelica è molto chiara. Sabato, ore 17.30 al Del Conero, arriverà la Fermana reduce dallo 0-0 del Recchioni con la Lucchese.

Per l’occasione il tecnico Gianluca Colavitto, che ha concesso un giorno di riposo ai suoi con la ripresa che è slittata a domani, dovrà capire se poter contare dal primo minuto sui rientri dei centrocampisti Salvatore Papa e Andrea Delcarro fuori ormai da più di un mese. Per il resto si attende la squalifica di Federico Moretti espulso molto ingenuamente nella sfida di ieri sera dopo soli otto minuti.

Intanto è già scattata la prevendita in vista della sfida con i canarini. Sarà possibile acquistare il tagliando per il match attraverso i canali di Diyticket (sia online sia nei punti vendita indicati) con tutte le consuete informazioni consultabili sui canali ufficiali del club dorico. In virtù dell’aumento della capienza dal 50% al 75% saranno a disposizione 5160 (2250 in curva nord, 1710 in tribuna coperta e 750 in curva sud-settore ospiti) posti per i tifosi che vorranno assistere alla sfida.