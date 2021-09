Ancona-Lucchese, Colavitto: «Teniamo i piedi saldi a terra, testa subito alla Pistoiese»

Vince, convince e sale ai piani altissimi della classifica. Mister Gianluca Colavitto ha commentato con soddisfazione il 3-1 con cui la sua Ancona Matelica ha superato al Del Conero la Lucchese invitando, allo stesso tempo, a rimanere con i piedi per terra e con la testa già rivolta all’infrasettimanale di martedì (ore 21) sul campo della Pistoiese:

«Avevo chiesto ai ragazzi un regalo, quello di arrivare in doppia cifra in classifica, e così è stato. Il successo assume di valore perché abbiamo affrontato una formazione di categoria, con tante individualità di livello. Non abbiamo tempo di gioire tanto, martedì sera ci aspetta una partita durissima con la Pistoiese». Soddisfatto anche il Cobra Alex Rolfini, autore di una doppietta condita dalla pregevole realizzazione che è valsa il momentaneo 1-0:

«Ho provato delle emozioni pazzesche, ho i brividi addosso. A chi non piace esultare sotto la propria curva, me la sono goduta e spero di farlo anche altre volte. Il primo pensiero va alla squadra, siamo stati bravissimi a compattarci, a difendere, a saper soffrire nei momenti di maggior difficoltà».