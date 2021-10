Ancona Matelica–Imolese, Colavitto: «Questa è la vittoria più bella da quando alleno»

Soddisfatto il tecnico biancorosso dopo il successo per 3-2 sull’Imolese che ha momentaneamente proiettato i dorici in vetta alla classifica. Gioia anche nelle parole del centrale Iotti

Il successo per 3-2 (doppietta di Sereni e gol di Rolfini) con cui l’Ancona Matelica si è imposta sull’Imolese ha consacrato – momentaneamente – in vetta alla classifica la formazione di mister Gianluca Colavitto. Lo stesso tecnico, in sala stampa, non ha nascosto la sua soddisfazione per un risultato ottenuto con le unghie e con i denti:

«Per una notte siamo primi in classifica e vogliamo goderci questo momento. Questa è la vittoria più bella da quando alleno e vale tanto perché arrivata contro un’avversaria organizzata e di qualità. Dall’altra parte ci sono dei giocatori, in particolare fuoriquota, che vedremo presto nelle categorie superiori. Bello vedere i ragazzi festeggiare tutti insieme sotto i tifosi che anche oggi ci hanno dato una mano incredibile».

Gioia anche nelle parole del centrale Luca Iotti, capitano di giornata: «Questa squadra è unita, lo spogliatoio è compatto e coeso dal primo giorno. All’interno della rosa ci sono diversi ragazzi giovani che sanno quello che devono fare, lavorano con impegno e se sbagliano capiscono dove è l’errore per poi correggerlo. Così è più bello lavorare, adesso non fermiamoci continuiamo su questa strada e speriamo di toglierci delle ulteriori soddisfazioni».