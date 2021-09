Ancona, aperta la prevendita per Grosseto: più di mille i biglietti a disposizione

In vista di Grosseto-Ancona Matelica, 3°giornata di Serie C girone B in programma sabato 11 settembre alle 17.30 allo Zecchini, la società di casa ha reso note le modalità di prevendita riguardanti i tagliandi del settore ospiti riservato ai dorici:

“In vendita da oggi i biglietti per la gara di sabato 11 Settembre ore 17,30 tra Grosseto ed Ancona Matelica allo stadio Zecchini di Grosseto.Gli ospiti potranno acquistare i biglietti del Settore Curva sud, adibito a Settore ospiti, al prezzo unico di 12 euro, tramite il circuito online Ciaotickets o nei punti vendita Ciaotickets di Ancona (info su www.ciaotickets.com/puntivendita), entro le ore 19 di venerdì 10 settembre. La capienza completa del Settore è di 2228 persone, con la riduzione del 50% dovuta al Covid la disponibilità reale è di 1109 biglietti. Sarà possibile accedere allo stadio, come da disposizioni ministeriali, solo presentando all’entrata il green pass o il certificato di tampone negativo fatto entro le 48 ore”.