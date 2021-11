Ancona, al Del Conero c’è l’Entella. Cambi in avanti, con Sereni c’è Moretti

Vincere per riprendere la marcia ai piani alti della classifica. Vincere per ritrovare una vittoria che tra campionato e Coppa Italia manca ormai dallo scorso 16 ottobre. Vincere per lasciarsi alle spalle le scorie di un momento di difficoltà dal quale la truppa dorica deve dimostrare di saper uscire. Scenderà in campo con queste prerogative l’Ancona Matelica oggi pomeriggio al Del Conero (14.30) contro l’Entella. Duemila i biglietti venduti con la prevendita che proseguirà per tutta la giornata di oggi. In avanti Colavitto conferma le premesse della vigilia e lancia Moretti e Sereni insieme a Del Sole. Solo panchina per il Cobra Rolfini, capocannoniere dorico con sette reti.

«La partita di Coppa è alle spalle, ci è dispiaciuto, ma ormai si guarda avanti – ha dichiarato mister Gianluca Colavitto – abbiamo come al solito un cliente difficile, una squadra costruita per risalire subito in cadetteria e che annovera giocatori importanti. Noi dobbiamo riprendere il nostro cammino. Avendo un gruppo abbastanza giovane abbiamo perso un po’ di autostima, ma ho chiesto ai ragazzi di tornare ad essere spensierati e di riacquistare quella capacità di voler far parlare di sè che abbiamo sempre avuto. Nel corso di un campionato ci possono essere questi momenti, lo sappiamo. Abbiamo comunque accumulato punti importanti in queste dodici partite, ma la strada è ancora lunga e il compito sarà difficile. I ragazzi si impegnano tanto e sono comunque sempre motivati e vogliosi di dare il massimo e fare la prestazione. Domani vedremo che risposte darà il campo. Ci auguriamo che con l’apporto speciale del nostro pubblico possiamo riuscire a far bene».

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONA MATELICA (4-3-3): 12 Vitali; 14 Tofanari, 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo; 23 D’Eramo, 7 Gasperi, 4 Iannoni; 21 Del Sole, 17 Moretti, 10 Sereni All. Colavitto A disp: 22 Avella, 1 Canullo, 33 Noce, 16 Farabegoli, 5 Bianconi, 28 Maurizii; 8 Delcarro, 27 Papa, 15 Sabattini, 18 Faggioli, 9 Rolfini, 20 Vrioni

ENTELLA (4-3-1-2) 1 Paroni; 2 Cleur, 21 Coppolaro, 19 Chiosa, 3 Barlocco; 7 Dessena 23 Paolucci 17 Karic; 8 Capello; 32 Lescano, 9 Magrassi. All. Volpe A disp 24 Borra, 5 Bruno, 6 Alesso, 10 Schenetti, 14 Lipani, 15 Pellizzer, 20 Morosini, 27 Cicconi, 30 Macca, 31 Di Cosmo, 33 Merkaj, 34 Meazzi

Stadio: Del Conero

Orario: 14.30

Dove vederla: Eleven Sports

Arbitro: Diop di Treviglio