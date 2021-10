Verso Ancona Matelica-Montevarchi, in attesa del 75% scatta la prevendita per la sfida

In attesa dell’imminente ratifica per il passaggio del Del Conero al 75% (5100 di capienza), in virtù del provvedimento ministeriale che fissa l’aumento dal vecchio 50%, l’Ancona Matelica ha già varato la prevendita per la sfida interna di sabato alle 17.30 con l’Aquila Montevarchi. Per il momento, nei consueti punti vendita (consultabili sui canali ufficiali del club dorico) e online, restano valide le vecchie disposizioni.

I settori aperti sono la tribuna coperta (1400 posti), la curva nord (1500 posti) e curva sud – settore ospiti (500 posti). In totale 3400 posti che, una volta ratificato l’aumento, diventeranno come detto 5100. Il costo dei biglietti, acquistabili online e nei punti vendita riportati sui canali ufficiali, è di 15 euro e ridotto Under 18 7,00 euro per la tribuna coperta, di 10,00 euro e ridotto Under 18 7,00 euro per il settore curva nord e di 10,00 euro e ridotto Under 18 €7,00 euro per il settore ospiti. A tutti i prezzi va aggiunta la prevendita.

C’è un precedente stagionale tra le due squadre, che si sono già fronteggiate nel primo turno di Coppa Italia il 21 agosto al Del Conero, con i dorici che si sono portati avanti nel tabellone grazie alla lotteria dei calci di rigore. La sfida nei novanta minuti era terminata 1-1 con reti di Rolfini e Barranca.