Ancona, Masetti saluta: «Avrete un tifoso in più, per questa maglia ho dato il massimo»

ANCONA- Tempo di saluti in casa Ancona. Dopo una stagione vissuta da assoluto protagonista, il giovane difensore toscano Lorenzo Masetti ('01) farà ritorno al Pisa (società che detiene il suo cartellino) dopo l’anno di prestito che l’ha visto lanciarsi ufficialmente nel mondo dei professionisti con la maglia biancorossa. I ringraziamenti sono stati affidati ad un post Instagram pubblicato nella tarda serata di martedì 10 maggio:

«Un’altra stagione giunta al termine; la prima lontano da casa. Sono arrivato ad Ancona in punta di piedi con tanta voglia di dimostrare le mie qualità e promettendomi di dare sempre il massimo per questa maglia; spero e credo di esserci riuscito. Ringrazio i miei compagni per questo meraviglioso campionato, il mister e tutto lo staff per avermi fatto crescere come persona e come uomo e un ringraziamento speciale va a voi tifosi che ci avete accompagnato sempre in numerosi e siete stati sempre l’uomo in più durante tutto il campionato. Non so cosa mi preserverà il futuro ma da adesso avete un tifoso in più».