UFFICIALE: L'ANCONA ESONERA MARCO DONADEL

Capolinea, Marco Donadel scende. Con uno stringato comunicato stampa, l'Ancona rende noto l'esonero di Marco Donadel dopo il pareggio di Rimini. "L’U.S. Ancona - si legge nella nota stampa - comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Marco Donadel e tutto il suo staff. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. L’allenamento in programma questa mattina alle 11 al “Paolinelli”, sarà diretto dal collaboratore tecnico Michele De Feudis (in possesso di patentino Uefa B) e dal preparatore atletico, Alberto Virgili".

E’ complessivamente durata sei mesi e sedici partite l’avventura di Donadel sulla panchina dell’Ancona. Quella di Rimini, come avevamo riportato alla vigilia della sfida del “Neri”, sarebbe stata una gara spartiacque, nel bene o nel male decisiva per i destini biancorossi e del suo tecnico, che proprio contro i romagnoli lo scorso 15 aprile aveva fatto il suo esordio sulla panchina dorica. Nel complesso, il bilancio dell’allenatore di Conegliano alla guida dell’Ancona nel mesetto che ha fatto calare il sipario sulla stagione 2022/2023 non era stato negativo. Vittoria al debutto, brutta sconfitta a Recanati, un successo e tre pareggi nei play-off, due dei quali contro il Lecco che ha estromesso i biancorossi dalla lotta per un posto in Serie B.

Ben diverso il percorso in questo torneo, con l’eliminazione nel primo turno in Coppa Italia ma soprattutto con un gioco che ha sempre stentato parecchio a decollare e due vittorie striminzite, contro il Pineto grazie ad un lampo di Peli e ad Olbia con la rete di Energe (grazie anche alla scelta, come è giusto precisare, di ampliare la forza d’urto offensiva operando cambi che hanno dato alla squadra una trazione maggiormente anteriore) ma soprattutto grazie alle parate di Perucchini. Poco altro da segnalare, con tre punti buttati nell’ultimo minuto di recupero (al “Del Conero” contro la Vis Pesaro ed a Carrara) ma più in generale tanta difficoltà a far emergere la qualità di una rosa che ha palesato limiti.

Si apre ora un nuovo capitolo. E si darà finalmente risposta a quello che l’interrogativo più pressante: con un pilota differente, la macchina avrà un rendimento migliore? Il cambio di guida tecnica è finalizzato proprio a questo, ovvero a mettere nelle mani di un allenatore diverso quelle risorse tecniche a disposizione di una rosa che, però, era stata allestita seguendo anche le direttive di Donadel. Ma anche a togliere ogni tipo di alibi al gruppo, nel caso in cui si fosse incrinato qualcosa nel rapporto tra giocatori e staff. Il primo passo è stato fatto, ora non resta che aspettare i risultati che verranno. E magari cominciare a valutare se non sia il caso, più avanti, di fare ricorso al mercato per puntellare l’organico.