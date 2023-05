Ancona, finalmente play-off: si comincia al "Del Conero" contro la Lucchese

Il momento è arrivato, Si accendono nuovamente i riflettori al “Del Conero”, per quello che costituisce il ritorno in campo dell’Ancona a quasi venti giorni di distanza dall’ultima gara ufficiale. La regular season dei biancorossi si era chiusa con una brutta sconfitta a Recanati: poi lo slittamento dell’inizio degli spareggi promozione, programmato per oggi, contro un avversario già designato ovvero la Lucchese, sebbene la nuova penalizzazione inflitta al Siena abbia ridisegnato la graduatoria e dato il semaforo verde alla Recanatese per l’accesso ai play-off. Quindi, dorici (settimi al termine delle 38 partite disputate) contro i toscani, che hanno concluso il campionato all’ottavo posto, a sette lunghezze di distanza dall’Ancona, perdendo nella gara di andata nelle Marche, disputata lo scorso 29 ottobre, e pareggiando in quella di ritorno. E proprio la miglior posizione in classifica permetterà ai biancorossi di poter usufruire di due risultati utili su tre per andare avanti nel tabellone.

La Lucchese si presenterà in riva all’Adriatico cosciente di dover obbligatoriamente vincere per passare, e forte della sua rinominata impenetrabilità difensiva nei match in trasferta: appena 15 reti subite in diciannove incontri esterni, gli stessi incassati dalla Reggiana che ha vinto il campionato e seconda al solo Cesena, in vetta a questa graduatoria a quota 9. Meno confortante il bilancio dei precedenti nel capoluogo marchigiano: l’ultima vittoria dei rossoneri risale al 14 dicembre 1997, affermazione di misura grazie alla rete dell’ex di turno Roberto Paci. Il quale, curiosamente, mise la firma anche nell’ultima vittoria dei rossoneri al “Porta Elisa”, risalente a poco meno di trentanni fa (finì 2-0, padroni di casa che sbloccarono il punteggio grazie all’autorete di Mazzarano, prima del raddoppio del bomber emiliano).

Parecchia curiosità per le scelte dei due tecnici: Donadel ripartirà dalla difesa in tre, in cui resta in bilico la presenza di Mondonico per un problema al piede, con Fantoni pronto a sostituirlo per completare la retroguardia davanti a Perucchini in cui figurano già Camigliano e De Santis. Date per certe le conferme di Martina e Mezzoni sui binari laterali, nel cuore della mediana dovrebbero trovare posto Gatto, Simonetti ed uno tra Prezioso e Paolucci: abbondanza in avanti, con Di Massimo e Spagnoli in leggero vantaggio ma Melchiorri e Petrella costituiscono qualcosa di più si semplici alternative.

Nella fila toscane, Maraia si affiderà a Coletta tra i pali, schermato da una retroguardia a quattro con Quirini a destra, Tiritiello e Benassai in mezzo, mentre a sinistra è vivo il ballottaggio tra il favorito De Maria ed il centrale (riconvertito terzino) Alagna, in una fascia che peraltro nel corso della stagione ha visto spesso titolare Visconti, che ora invece è in lizza per una maglia a centrocampo. Dove, però, c’è molta concorrenza: Tumbarello, Mastalli e Di Quinzio sono avanti, ma occhio al ristabilito Franco – che ha saltato per infortunio le ultime tre di campionato – impiegato quasi sempre nell’undici iniziale. Si sgomita anche nel tridente offensivo, con Panico e Ravasio le cui azioni appaiono in decisa risalita, ed il terzo slot che vede in lotta Bruzzaniti, Rizzo Pinna e Fabbrini. Il match tra Ancona e Lucchese, in programma giovedì 11 alle ore 18, sarà diretto da Mattia Caldera di Como, coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Giorgi di Legnano e Antonio D’Angelo di Perugia. Quarto ufficiale: Giorgio Di Cicco di Lanciano.