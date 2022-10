Simonetti-Spagnoli: stavolta a rimontare è l'Ancona, Lucchese k.o.

Ancora ribaltone, ma stavolta nella direzione giusta. L’Ancona mette il punto e va a capo: dopo l’amaro epilogo di Chiavari, che aveva visto l’Entella rimontare e vincere nel finale, ma soprattutto dopo il primo tempo del match del “Del Conero”, concluso in svantaggio. Serviva una prova di carattere per rimediare allo 0-1: i dorici, stavolta, sono stati impeccabili nell’offrirla, attaccando a testa bassa nella seconda metà di gara, riuscendo a riequilibrare le sorti dell’incontro e non accontentandosi. E ad una manciata di minuti dal triplice fischio, in quella “Zona Cesarini” che solo una settimana fa aveva tolto punti e aggiunto frustrazione, arriva così la zampata di Spagnoli che fa esplodere i tifosi, che gonfia la rete della porta proprio sotto la Curva Nord.

Molto aggressivo l’approccio dei biancorossi alla sfida: ritmi subito elevati quelli tenuti dall’undici di Colavitto, con la prima mezz’ora che però scivola via senza particolari scossoni, se si eccettua al minuto 11 una conclusione di Tumbarello che alza troppo la mira ed al 25’ un tentativo di Di Massimo che Cucchietti disinnesca in scioltezza. I fuochi d’artificio iniziano ad esplodere poco dopo: al 36’ Semprini su azione di ripartenza centra la parte esterna del palo con un tiro cross dal versante destro, e sul ribaltamento di fronte Spagnoli cerca dal limite la porta toscana ma la sfera si perde sul fondo. Una manciata di secondi dopo il punteggio si sblocca: Bianconi mette giù in area il sempre sgusciante Semprini, fallo sanzionato con il penalty che Bianchimano trasforma (quarto centro stagionale) nonostante Perucchini riesca a toccare il pallone.

Dopo il riposo è subito forcing biancorosso, generoso ma non sufficientemente efficace. Al punto che nei primi dieci minuti della ripresa la palla più ghiotta ce l’ha la Lucchese, con il colpo di testa di Benassai di poco largo. Ma gli sforzi dell’Ancona sono premiati: al 57’ Martina centra perfettamente a beneficio di Simonetti che colpisce di testa insaccando in rete il pallone dell’1-1. I dorici hanno il merito di non accontentarsi, decisi a vincere: al punto che già al 60’ Di Massimo con una conclusione a girare fa pelo e contropelo al palo mancino di Cucchietti. I rossoneri, però graffiano in contropiede, e l’Ancona ringrazia Semprini che al 67’ – dopo la respinta di Perucchini sulla sventola di Bruzzaniti – calcia sopra il montante il tap-in del possibile 2-1. A tremare quattro minuti dopo sono gli ospiti, che hanno il palo come prezioso alleato nel respingere la conclusione a botta sicura di Moretti da posizione privilegiata. E’ però l’anticamera del gol, che cade al minuto 84: delizioso il tuffo di Spagnoli su invito di Di Massimo, per l’inzuccata che gonfia nuovamente la rete. Batticuore finale, ma dopo cinque minuti di recupero, arriva il triplice fischio.

Il Tabellino:

ANCONA – LUCCHESE 2-1 (0-1 p.t.)

ANCONA: Perucchini, Mezzoni, Bianconi, Fantoni, Martina (77’ Brogni), Simonetti, Gatto (77’ D’Eramo), Prezioso, Petrella (4’ Lombardi, 56’ Moretti), Spagnoli, Di Massimo. All. Colavitto

LUCCHESE: Cucchietti, Alagna, Tiritiello, Benassai, Quirini (58’ Maddaloni), Tumbarello (86’ Rizzo Pinna), Franco, Visconti (58’ Mastalli), Bruzzaniti, Bianchimano (80’ Ravasio), Semprini. All. Maraia

ARBITRO: Burlando (GE)

ASSISTENTI: Cassano (Saronno), Morotti (BG)

RETI: 38’ Bianchimano, 57’ Simonetti, 85’ Spagnoli