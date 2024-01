Chi è Samuele Longo, il piano B per l'attacco dell'Ancona

Con la finestra del mercato di riparazione che sta lentamente richiudendosi, resta ancora in stand-by il mercato dell’Ancona, ancora alla ricerca di un attaccante e di un centrocampista che completi la rosa a disposizione del tecnico Colavitto. Nella lista dei “papabili” al primo posto figura sempre Alex Rolfini, attaccante del Vicenza per cui la trattativa è già stata intavolata da alcuni giorni, ma che ha fatto registrare una frenata causata dalle reticenze del club veneto. Che, forse, prima di “benedire” la sua cessione, vorrebbe cercare di stringere per un rinforzo al fine di colmare il vuoto scaturito dalla partenza del “Cobra” di Portomaggiore, il quale personalmente gradirebbe un ritorno in riva all’Adriatico dove due stagioni aveva concluso l’anno con 18 centri.

Ma l’attesa non può protrarsi a lungo. Sebbene siano ormai tramontate le speranze di avere un attaccante prima della sfida contro la corazzata Cesena in programma tra ventiquattro ore, la chiusura del mercato la prossima settimana impone di accelerare le due operazioni in entrate programmate. E per ciò che concerne l’innesto nel pacchetto avanzato, sta prendendo forma un piano B che il ds dorico dei biancorossi sta valutando, che porta al nome di Samuele Longo.

Chi è Samuele Longo

Fresco di compleanno (ha compiuto 32 anni lo scorso 12 gennaio), Longo vanta una trafila nel settore giovanile fatta con squadre prestigiose, avendo vestito la casacca della formazione Primavera di Genoa, Piacenza e soprattutto Inter, che lo ha fatto debuttare in Serie A e nelle qualificazioni di Europa League. Dopo una cinquantina di gettoni accumulati nel massimo campionato italiano tra Cagliari e Frosinone, la carriera dell’attaccante veneto ha vissuto i suoi momenti migliori in Spagna, torneo che lo ha visto in campo sia nella Liga (Espanyol, Rayo Vallecano – la terza squadra di Madrid – e Deportiva Huesca) che nella serie B spagnola, con un biennio produttivo tra i cadetti prima con il Girona quindi con il Tenerife, mettendo a segno 26 gol in due campionati. Quindi il ritorno in Italia (Venezia, Vicenza e Modena) ed una nuova avventura all’estero, in Olanda con l’Fc Dordrecht, nella serie B olandese, stagione che lo ha rilanciato portandolo a firmare 12 reti. È attualmente domiciliato al P.A.S. Lamìa, club che staziona a metà classifica nella Souper Ligka Ellada, massimo campionato greco, dove però è senza minutaggio da un mese, nonostante nelle uniche tre apparizioni dal primo minuto abbia garantito ai biancoblù un gol e due assist.