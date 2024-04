Salvezza Ancona, parla Spagnoli: «Un anno infernale, ma con il lieto fine. Restare? Si vedrà, ma ho rinnovato perché qui sto bene»

La sua stagione si è chiusa con quindici centri, bottino che ha provato ad arrotondare nell’ultimo impegno stagionale al “Del Conero” contro la Lucchese. Il suo sigillo non è servito per mettere in cassaforte la salvezza, giunta invece grazie alle buone notizie pervenute dal “Recchioni” dove si affrontavano Fermana e Pescara, e per Alberto Spagnoli va bene così. «Il primo tempo non ci abbiamo pensato più di tanto – dice il bomber – perché il nostro obiettivo era vincere a prescindere dal risultato di Fermo. Personalmente non ho chiesto nulla, poi più o meno a metà ripresa ci è arrivata la voce dalla panchina che il Pescara era avanti 3-0 e lì, ovviamente, ci siamo un po’ rilassati perché era difficile pensare ad una rimonta. Poi è subentrata anche un po’ di stanchezza, ed alla fine nessuna delle due squadre ha avuto la forza di affondare e spingere».

La permanenza nella categoria è arrivata grazie alla bella accelerazione nelle ultime giornate, con sette punti nelle ultime tre gare. Un cambio di rotta netto, sul quale il bomber biancorosso si esprime soffermandosi più sul diverso modo di intendere il suo ruolo in campo. «Mister Boscaglia mi ha chiesto perlopiù di restare centrale – spiega - senza svariare troppo sul fronte offensivo in quanto il dispendio di energie può essere deleterio e far perdere lucidità sottoporta ad un attaccante. Per ciò che riguarda le differenze con chi lo ha preceduto, è una domanda scomoda perché ogni allenatore ha il suo modo di approcciare al lavoro, le proprie idee e convinzioni. Lui ci ha fatto performare: è sotto gli occhi di tutti, non solo in partita ma anche durante la settimana senza fare nomi ho visto alcuni miei compagni allenarsi con un’intensità mai vista. Non che prima mancasse l’impegno, ma mister Boscaglia ha saputo toccare le corde giuste, preparare bene le partite, tirare fuori il massimo da ognuno di noi. E non era semplice, perché anche se magari da fuori non veniva percepito, tutti vivevano male questa situazione precaria di classifica. Ora, ci siamo tolti un peso».

Un peso che ha portato l’Ancona ad attraversare anche momenti duri sotto il profilo mentale. «È chiaro che ci sono stati attimi di sconforto – conferma Spagnoli – ma la bravura sta proprio nel trasformarli in energia per reagire e metterseli alle spalle. Sta nella forza dei singoli ed in quella del gruppo dare il 110%: a volte non è garanzia di successo, perché chi conosce il calcio sa bene quanto sia imprevedibile e non sempre ripaga gli sforzi fatti. Sportivamente è stato un inferno, un anno come questo ne vale come tre normali: poi un punto alla volta, un passo alla volta, siamo risaliti».

La chiusura è dedicata al popolo biancorosso. Che lo ha eletto a simbolo, per via della sua indole di guerriero che non si è mai tirato indietro, prendendosi la squadra sulle spalle e segnando gol pesantissimi. «Sono sempre stati in tanti a seguirci – commenta l’attaccante biancorosso – e non ci hanno mai fatto mancare incitamento ed applausi. Emotivamente, quando li sento cantare che meritano di più è un dolore, ma li capisco perfettamente, comprendo la delusione perché sono sempre stati lì con noi nella buona ma soprattutto nella cattiva sorte. Ora servirà ripartire, servirà costruire per dare loro le soddisfazioni che meritano. Con me? Ho rinnovato, questo sì, perché qui ad Ancona sono stato accolto benissimo e ho trovato quella continuità che cercavo: mi sono fatto il mazzo, ho avuto allenatori che mi hanno dato fiducia e mi sono riconfermato dopo le reti dell’anno scorso e non era cosa scontata. Poi sul futuro, come ho detto ho scelto di restare. Vedremo il mister, vedremo cosa dirà la società perché nel nostro mondo di scontato non c’è nulla. Ma in biancorosso mi trovo bene, e questo per me conta tantissimo».