Ancona, si attiva il mercato in uscita: via Kristoffersen, Nador verso Brindisi

Dopo le manovre già effettuate in entrata nel corso del mercato invernale, in casa Ancona si comincia ora a lavorare sul settore uscite. E’ di questo pomeriggio l’ufficializzazione della cessione dell’attaccante norvegese Julian Kristoffersen alla Pro Sesto, attualmente al terzultimo posto nel Girone A di LegaPro. La punta ex Salernitana chiude la sua esperienza in riva all’Adriatico a secco di reti realizzate nei 426 minuti di utilizzo, quattro volte schierato dal primo minuto (contro il Pineto in Coppa Italia, ed in campionato contro Juventus, Olbia e Perugia) ed otto volte subentrato a gara in corso.

L’arrivo di Prezioso e l’imminente rientro di D’Eramo sembrano intanto aver ristretto ulteriormente gli spazi nel reparto di centrocampo. Ad essere prossimo ad un trasferimento potrebbe pertanto essere Steven Nador, peraltro escluso – al pari dello stesso Kristoffersen e di Peli, per il quale diverse squadre si sono già mosse – dalla lista dei convocati in occasione dell’ultimo match perso contro l’Entella. Per il mediano di proprietà della Spal e già nel giro della nazionale del Togo c’è in piedi l’ipotesi Brindisi, club che ha già concluso nei giorni scorsi un affare con la società biancorossa con il rientro in biancorosso di Federico Moretti.