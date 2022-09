Ancona, brucia il ko con il Gubbio. Colavitto amaro: «Spiace per come è maturata la sconfitta»

ANCONA- La sconfitta dell’Ancona contro il Gubbio, 0-1 per gli umbri maturato nel finale con la rete di Di Stefano sugli sviluppi dell’erroraccio di Perucchini, fa male in casa dorica. Fa male soprattutto per come è maturata e perché giunta al termine di una prestazione non certo entusiasmante giocata per trequarti in undici contro dieci.

«La squadra ha prodotto poco, questo è vero. Però dispiace per come è maturata questa sconfitta, sarebbe stato importante portare a casa comunque un risultato positivo, un pari ci stava insomma. Nel calcio di oggi pur godendo della superiorità numerica in campo, non si ha la certezza di poter andare facilmente al tiro. Ogni squadra è ben organizzata soprattutto in fase di non possesso. Il Gubbio ha saputo occupare gli spazi con ordine, non era facile sorprenderlo. Anche se ovviamente dovevamo sfruttare meglio l'uomo in più. Non dovevamo ragionare di pancia. Inizieremo la settimana ancora più arrabbiati. Ho molti spunti sui quali intervenire. Dobbiamo migliorare, perdere non aiuta il processo di crescita della squadra ma è una mia responsabilità lavorare sulle criticità che sono emerse».

Questo il comunicato, infine, della società sulle condizioni del centrocampista Micheal D’Eramo: “Micheal D’Eramo, dopo uno scontro di gioco, ha riportato una sublussazione acromio-claveare alla spalla sinistra. Questo è l’esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore dell’Ancona dopo l’infortunio avvenuto oggi pomeriggio in occasione di Ancona-Gubbio. Lo stop previsto, salvo complicazioni, è di circa venti giorni”.