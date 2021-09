Ancona, scatta l’ora della Coppa Italia: sulla strada c’è la corazzata Avellino

Mercoledì alle 17 al Partenio andrà in scena il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Aperta la prevendita per gli ospiti. C’è attesa anche per l’ufficialità della riapertura di curva nord e sud del Del Conero

Archiviato il pareggio a reti bianche con il Grosseto è già tempo di scendere nuovamente in campo per l’Ancona Matelica di Gianluca Colavitto. Mercoledì alle 17 i dorici saranno di scena al “Partenio” per la sfida alla corazzata Avellino valevole per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. I campani non vivono un momento d’oro, sono reduci da tre pareggi consecutivi, ma vantano una formazione costruita esclusivamente per puntare alla Serie B. Domani mattina la rifinitura al Del Conero prima della partenza per la Campania. In caso di pareggio nei novanta minuti spazio a supplementari ed eventualmente calci di rigore. Intanto, per quel che concerne i tifosi anconetani, è stata resa nota la prevendita per seguire la squadra nella tana degli irpini:

“I tagliandi di accesso del settore ospiti dello Stadio Partenio “A.Lombardi” per l’incontro Avellino-Ancona Matelica, in programma alle ore 17:00 di mercoledì 15 settembre, sono in vendita, al prezzo di euro 10.00 + diritto di prevendita, online e presso i punti vendita dello sul circuito TicketOne. Le vendite saranno attive dalle ore 10 alle ore 19 di martedì 14 settembre. La capienza del settore ospiti è di 250 posti”.

A dirigere l’incontro sarà il Sig. Mario Saia della sezione di Palermo. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Sig.ri Francesco Valente della sezione di Roma 2 e Francesco Arena della sezione di Roma 1. Quarto ufficiale sarà invece il Sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido.

Domani sono attese anche le ufficialità in merito alla riapertura della curva nord e della curva sud dello stadio Del Conero così da riportare la capienza a 3700 spettatori, in virtù della normativa anti-Covid che riduce del 50% quella effettiva (di 7400). Dopo la riunione della Commissione di Vigilanza di questa mattina, da cui emergono sensazioni positive, si attendono solo i verbali firmati prima del comunicato da parte della società biancorossa.