L'Ancona sposa la "linea verde": contratto per Luca Mancini e Daniele Garavalli

Prosegue il lavoro dell’Ancona finalizzato a potenziare il settore giovanile. La società biancorossa comunica di aver contrattualizzato i giocatori Luca Mancini (centrocampista, classe 2007) e Daniele Garavalli (attaccante, classe 2007). «Dopo i primi contratti di apprendistato professionalizzante per il portiere Gabriel Testagrossa e il centrocampista Denis Useini - ha detto l’Amministratore delegato, Roberta Nocelli - stiamo continuando il nostro percorso di formazione e crescita per i nostri giovani. Abbiamo formalizzato altri due contratto di apprendistato professionalizzante, a Luca Mancini e a Daniele Garavalli. Ringrazio le famiglie dei ragazzi per la fiducia e i Responsabili del nostro settore giovanile. Stiamo concretizzando quanto promesso nelle stagioni passate: il nostro progetto, con al centro gli atleti del territorio in primis, sta prendendo forma e sostanza. Stiamo proseguendo con i fatti quelli che erano le nostre nostre intenzioni. I nostri investimenti sono mirati, pensati e voluti. In tre stagioni abbiamo creato una rete importante che ci permette di monitorare i calciatori sin da i primi calci. Continueremo su questa strada con serietà e rispetto delle esigenze scolastiche – conclude l’a.d. del club dorico – e degli impegni importanti che stiamo portando avanti».

Oggi, giovedì 25 gennaio, Luca Mancini è stato convocato dalla Rappresentativa Lega Pro Under 17 che giocherà al “Viola Park” di Firenze contro la Fiorentina Under 17, sul campo intitolato a “Davide Astori”. A rappresentare la società biancorossa, ci saranno l’Ad Roberta Nocelli e la Segretaria Roberta Mancini, che parteciperanno ad un evento importante che vede protagonista la Serie C NOW: Cattolica, Business Unit di Generali Italia, sarà il nuovo partner commerciale. Oltre al main event con la presentazione della partnership tra Lega Pro e Cattolica, è in programma un atteso workshop a tema “I nuovi centri sportivi come asset per lo sviluppo del calcio giovanile” con relatori nazionali e internazionali.