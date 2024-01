Ancona, cresce il "Progetto Affiliazioni": l'Atletico Centobuchi si unisce ai colori biancorossi

Il Progetto Affiliazioni dell’Ancona si amplia ulteriormente accogliendo nella famiglia biancorossa una nuova società: l’ASD Atletico Centobuchi. Da questa stagione, il club del Presidente del settore giovanile Paolo Castiglione si unirà per la prima volta ai colori dorici. Il sodalizio biancorosso dà così il benvenuto all’Atletico nel team delle proprie società affiliate, fiducioso di instaurare un rapporto di collaborazione duraturo e capace di regalare soddisfazioni ad entrambe le realtà sportive.

«Questo accordo di collaborazione – ha detto il Responsabile del Settore giovanile dell’Ancona, Leonardo Scodanibbio – va a rinforzare la filiera delle società che hanno sposato la vision dell’U.S. Ancona, ma soprattutto permette di raggiungere un obiettivo cardine nella nostra programmazione: ovvero quello di essere presenti in maniera forte e concreta in tutto il territorio regionale. Nell’Atletico Centobuchi abbiamo trovato parametri per noi fondamentali: serietà e voglia di crescere. Sicuramente questo è un giorno speciale, importante, da cui costruire nuovi traguardi».

«Il primo motivo che ci ha spinto a stringere questo accordo è che ad oggi, a mio giudizio, l’Ancona è la prima società a livello professionistico che milita in Serie C ad essere perfettamente organizzata a livello di settore giovanile – afferma Paolo Castiglione, che ricopre anche l’incarico di vicepresidente dell’Atletico Centobuchi – e ne siamo rimasti colpiti. Secondo aspetto: teniamo particolarmente ai nostri ragazzi, e quindi vogliamo creare delle sinergie con squadre professionistiche le quali, essendo nostre partner, possono aiutarci a far crescere i nostri giovani e di conseguenza, dar loro una possibilità di entrare a far parte del mondo del calcio professionistico».

«L’accordo di collaborazione con l’Atletico Centobuchi – afferma Matteo Bartoloni, Responsabile delle società affiliate del club dorico – ci consente di avere un punto di riferimento strategico in provincia di Ascoli Piceno, andando a coprire interamente la Regione. Con i dirigenti dell’Atletico Centobuchi si è instaurato sin da subito un rapporto di fiducia con il comune obiettivo di garantire possibilità di crescita ai giovani».