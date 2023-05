Ancona-Play Off, atto terzo: contro il Lecco con la voglia di non fermarsi

Ancona-Play Off, atto terzo. Dopo la “campagna di Toscana”, che ha permesso ai dorici – eliminando prima la Lucchese e poi la Carrarese – di superare i primi due scogli degli spareggi promozione del girone B, il lungo percorso riservato alle piazzate di Lega Pro presenta la doppia sfida con il Lecco, terza forza del girone A. L’aria che si respira nel capoluogo è ben riassunto da quel “Together we dream”, pubblicato sui social dal patron malese Tony Tiong che sarà presente per l’esordio nella fase nazionale dei play-off a margine del suo viaggio in Italia, nel quale ha avuto modo anche di presenziare in tribuna al derby milanese valevole per la semifinale di ritorno di Champions.

A sognare, insieme con la squadra, c’è il popolo biancorosso che ha anche annunciato una coreografia per accompagnare la formazione di Donadel in questo nuovo ed elettrizzante capitolo dell’avventura stagionale in Lega Pro. Di certo, analizzando l’eccellente percorso svolto dalle “Aquile” tra le mura amiche (dove sono imbattute da tredici partite), gara 1 al “Del Conero” rivestirà un’importanza fondamentale: portare a casa un successo metterebbe i lombardi nelle condizione di dover fare altrettanto lunedì in occasione del match di ritorno. Il tutto contando anche il vantaggio del Lecco di essere testa di serie: a parità di risultati, e di differenza reti, è traducibile nel passaggio del turno senza l’appendice dei tempi supplementari.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, il tecnico dei lombardi Luciano Foschi non si è sbilanciato in merito all’assetto della formazione la quale scenderà in campo al “Del Conero”, che sarà priva dello squalificato Girelli. Appare sicuro il ricorso al consueto 3-5-2, con Melgrati tra i pali protetto da una retroguardia a tre con Celjak, Enrici e Battistini (che può anche contare sul supporto dell’ex biancorosso Bianconi). Più incertezza sul comparto mediano: i binari laterali vedono favoriti il duttile Giudici (impiegabile in ambedue le fasce, già quattro reti e sei assist in stagione) e l’italo-etiope Zambataro sul versante mancino, ma come alternativa c’è anche l’esperto Lepore, peraltro riciclato anche come interno di destra a centrocampo. Nella zona nevralgica c’è abbondanza di soluzioni, garantite dall’intercambiabilità dei vari Zuccon, Ilari, Galli e Lakti, a seconda delle esigenze. Il tandem d’attacco dovrebbe poggiare su Pinzauti, miglior realizzatore con sette reti, una in più del suo probabile compagno di reparto Nicolo Buso, nipote d’arte (lo zio è Renato Buso, quasi 400 presenze in Serie A tra Juventus, Fiorentina, Samp, Napoli, Lazio e Piacenza), con le alternative rappresentate da Mangni, Bunino e Tordini.

In casa Ancona, il tecnico Donadel dovrà fare i conti con due assenze pesanti. La somma di ammonizioni prese da Gatto e Simonetti obbligherà infatti l’allenatore veneto a rinunciare a due delle pedine più importanti del centrocampo biancorosso, che invece ritroverà Prezioso obbligato ad un forfait “last-minute” a Carrara. Possibile la riproposizione del coppia in mediana formata da Basso e Paolucci, così come l’utilizzo di Barnabà come braccetto di destra in difesa, dove non dovrebbe essere in discussione invece la presenza di Mondonico e Camigliano, i quali si sono allenati a parte nelle seduta della vigilia. Ciò non toglie che la versatilità della rosa, rimarcata proprio dal tecnico dell’Ancona nel post partita contro la Carrarese, offra un ampio ventaglio di soluzioni in ogni zona del campo, compreso l’attacco in cui è stato sperimentato anche il tandem Melchiorri-Spagnoli. Il confronto, in programma giovedì 18 maggio alle 20.30, sarà diretto da Matteo Centi di Terni, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Pietro Pascali di Bologna e Roberto Allocco di Bra. Quarto ufficiale: Roberto Lovison di Padova.