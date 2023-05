Ancona-Lecco, Donadel applaude i suoi: «Cuore e carattere»

Alla fine è festa per gli oltre 5000 del “Del Conero”, per un pareggio che non è risolutivo come quello contro la Lucchese, ma ugualmente sofferto e soprattutto prezioso alla luce della piega presa dalla partita. Il Lecco ha messo palesemente in difficoltà l’Ancona, anche se il tecnico dei biancorossi non ha avuto dalla panchina questa impressione («Mi riguarderò l’incontro per rendermene conto»), ma alla fine il 2-2 scaturito assume le sembianze di premio per la grande generosità di una squadra che, esattamente come nei precedenti impegni di questi play-off, è riuscita nel finale a trovare le reti per raddrizzare il match.

«Queste sono partite apertissime – spiega nella conferenza stampa di fine gara l’allenatore dorico, Marco Donadel – che possono anche avere degli sviluppi inaspettati. Abbiamo fatto la partita che volevamo, alla fine è venuto fuori un pareggio nei minuti finali ma sappiamo bene che gli incontri durano 95 minuti. Se poi disponi di giocatori che entrano e riescono seppur in poco tempo a dare tutto ed a fornire un grande contributo, è più facile recuperare se vai in svantaggio. Le scelte nell’undici titolare? Questo è un gruppo, che si allena insieme, dove ci sono giocatori che si supportano tra loro: in certe partite qualcuno da di più schierato dall’inizio, altri entrando in corsa, alcuni magari non hanno trovato spazio stasera ma saranno determinanti lunedì...la storia di questo sport è piena di gente che è riuscita addirittura in pochissimi minuti a rivelarsi decisiva in una partita o in un campionato. E bisognerebbe superare questa catalogazione tra titolari e riserve, tra chi gioca di più e di meno: c’è un gruppo che si impegna, e dove tutti quelli chiamati in causa danno il massimo, questo conta».