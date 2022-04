Ancona ko con il Gubbio, Colavitto: «Dobbiamo ritrovare entusiasmo»

ANCONA- Uno 0-2 che ha lasciato l’amaro in bocca all’Ancona. La vittoria del Gubbio non solo costa l’aggancio, e il sorpasso in virtù della regole degli scontri diretti, in classifica ma evidenzia ancora una volta le difficoltà dell’Ancona come ha fatto notare mister Gianluca Colavitto a fine gara

«Non siamo riusciti ad accenderci, adesso come adesso servirà ritrovarsi come collettivo perchè questi momenti sono delicatissimi. Cosa serve? Voglio che venga fuori la coscienza di squadra. Questi ragazzi li voglio abbracciare per quello che mi hanno dato e stanno dando. Ognuno di loro avrebbe voluto dare una gioia a questa piazza. Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo, questo anno va chiuso con dignità. La squadra sente il peso della situazione, ci mette tanto impegno ma perde un po’ nella finalizzazione e nell’individuale. Il Gubbio ha meritato la vittoria».

L’Ancona tornerà al lavoro martedì (ore 14.45) al Paolinelli per preparare la trasferta di sabato 9 aprile ore 14.30 all’Artemio Franchi di Siena. Sarà squalificato Faggioli per sommatoria di ammonizioni.