Ancona, come è dura la legge del gol. Ed ora anche la classifica piange

E’ la dura legge del gol. C’è chi la applica, come ha in maniera pragmatica fatto la Juventus espugnando il “Del Conero”, e chi è costretta a subirne le conseguenze, come l’Ancona che a quattro giorni di distanza dalla debacle di Cesena torna negli spogliatoi dopo il triplice fischio senza punti, con quella che costituisce la terza sconfitta in cinque turni di campionato. La sintesi del match dei biancorossi, in fondo, sta tutta qui: nella bravura degli avversari nel capitalizzare nel modo migliore le occasioni da rete create, nate dal piede di Yildiz che ha costantemente tenuto in apprensione la retroguardia dorica. E, di contro, nell’incapacità dell’Ancona di piazzare la stoccata buona per portarsi in vantaggio, specie nel primo quarto d’ora della ripresa in cui in almeno tre circostanze la squadra di Donadel è stata ad un passo dal raddoppio.

D’altronde, anche nel primo tempo, dopo lo spavento iniziale sulla conclusione di Turicchia, l’Ancona aveva preso coraggio prendendo campo e dilapidando un rigore in movimento con Saco, tanto fisico e combattivo nei duelli nel pacchetto di mischia, quanto timido nella conclusione ad una decina di metri dalla porta su invito di Paolucci. Un errore che la Juventus, seppur indietreggiata prestando il fianco all’iniziativa dei biancorossi, aveva punito trovando l’1-0 con Yildiz, impeccabile nel mettersi in proprio e scaricare un destro imparabile dimostrando come i complimenti spesi recentemente per lui da Max Allegri, tecnico della prima squadra, non fossero dichiarazioni di circostanza volte ad incoraggiare un giovane in rampa di lancio. A metterci una pezza è stato Spagnoli, pochi giri di lancette più tardi efficace nel taglio all’interno dell’area per incunearsi tra due difensori bianconeri e correggere il centro di Paolucci, riequilibrando le sorti del match.

Il tema del “gol sbagliato, gol subito” resta centrale, purtroppo per i dorici, anche nella seconda parte di gara. Perché prima Mulazzi sulla linea di porta, poi Diaffara uscendo su Peli e quindi opponendosi a Paolucci negano ai padroni di casa quel 2-1 maturo, ma non colto. Piazzando lo schiaffo del 2-1 in pieno volto proprio sulla terza occasione da rete creata dall’Ancona, sotto forma di contropiede ottimizzato da Cerri su invito del solito Yildiz. Punizione eccessiva, arrivata oltreutto nel miglior momento dell’Ancona? Forse, anche perché dopo qualche minuto di sbandamento i biancorossi hanno ancora a portata di mano il pallone buono per il secondo gol, che Kristoffersen e Paolucci nella stessa azione fanno sbattere sulla saracinesca abbassata da Diaffara ed Energe, in dirittura d’arrivo, spedisce in curva da posizione privilegiata.

Curioso notare come l’Ancona contro i bianconeri abbia fornito, senza dubbio, la miglior prestazione casalinga stagionale. Più propositiva, più pericolosa rispetto a quanto visto contro Gubbio e Pineto, ed anche immune da quelle sbavature difensive viste ad esempio contro gli umbri, che hanno finito con condizionare il risultato finale. Ma “dura lex, sed lex”: per quanto dura, la regola che disciplina un calcio il quale molto spesso meritocratico, proprio, non è, impone che “bisogna buttarla dentro”. La Juventus lo ha fatto, risollevandosi in classifica. Che, parole di Donadel, non si sarebbe dovuta guardare alla vigilia per farsi un’idea dei bianconeri, in realtà più forti di quanto la loro posizione non indicasse. Si può dire lo stesso dell’Ancona, dopo cinque giornate? Può essere, ma di certo volgere lo sguardo alla graduatoria non induce tifosi ed appassionati all’ottimismo, sebbene siano passate appena cinque partite.