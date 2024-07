Ancona, missione iscrizione: il sindaco Daniele Silvetti a Roma per consegnare i documenti

Giorni di paura e di preoccupazione, poi ore di spasmodica attesa, quindi l’annuncio della costituzione della nuova società, che si chiamerà SSC Ancona e chiederà l’iscrizione in sovrannumero al prossimo campionato di Serie D. A Roma si è recato personalmente il sindaco del capoluogo, Daniele Silvetti, per consegnare gli incartamenti e la domanda di ammissione alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Con i documenti, anche gli assegni richiesti come copertura economica, la cui foto è stata postata sui profili social da Stefano Marconi.