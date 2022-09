Ancona, Vitali: «Adesso diamo continuità, lo 0-3 a Pesaro è un risultato importante»

ANCONA- L’infortunio dopo quindici minuti, nel corso di Vis Pesaro-Ancona, capitato a Filippo Perucchini ha costretto mister Colavitto ad affidarsi a Leonardo Vitali. Il portiere classe ’98, presente in rosa già lo scorso anno e rimasto all’ombra del Conero dopo la trattativa estiva, si è fatto trovare pronto dando sicurezza a tutto il reparto contribuendo alle 0-3 con cui i dorici si sono imposti al Benelli:

«Mi dispiace per Filippo, spero che guarisca presto – ha detto l’estremo difensore scuola Sassuolo - Sono felice di aver potuto dare il mio contributo alla squadra in una grande vittoria come quella di domenica scorsa. A dire il vero hanno fatto tutto benissimo i miei compagni, visto il mio poco lavoro. La vittoria sulla Vis è un risultato importante. Adesso però dobbiamo pensare alla prossima sfida con il Montevarchi. Non sarà facile ma dobbiamo dare continuità al nostro rendimento».

Con il Montevarchi, domenica alle 14.30 al Del Conero, arbitrerà il signor Domenico Mirabella di Napoli coadiuvato dagli assistenti El Filali di Alessandria e Tomasi di Schio. Quarto ufficiale D’Agnillo di Vasto.