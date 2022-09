Tempo di infrasettimanale, l’Ancona in campo al Del Conero con il Fiorenzuola

ANCONA- Dopo i pareggi rimediati con Siena e Pontedera, l’Ancona torna in campo nell’infrasettimanale interno di oggi pomeriggio (14 settembre) alle 18 contro il Fiorenzuola. I dorici, vogliosi più che mai, di conquistare la prima vittoria in campionato avranno davanti un avversario reduce da due sfide con altrettante formazioni marchigiane (vittoria con la Fermana e sconfitta con la Vis Pesaro) che in questi giorni è rimasto in ritiro tra Osimo e Osimo Stazione:

«Noi giochiamo ogni partita per vincere. Così è stato anche a Pontedera, abbiamo sprecato e non abbiamo vinto – ha spiegato il tecnico biancorosso Gianluca Colavitto - Però il pareggio in trasferta non è un risultato negativo. Vedo il bicchiere mezzo pieno. Adesso però bisogna crescere, trasformare la rabbia in energia positiva. Il calendario vuole che si torni in campo subito. Ci troviamo nella condizione di disputare una specie di minitorneo con le prime cinque partite molto ravvicinate. Ci giochiamo punti importanti in un tempo ristretto. Devo tenerne conto, sto pensando di cambiare qualcosa». La partita sarà trasmessa in diretta anche sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONA (4-3-3): 32 Perucchini; 94 Mezzoni, 19 Mondonico, 5 Bianconi, 3 Martina; 23 D’Eramo, 8 Gatto, 18 Simonetti; 17 Moretti, 9 Spagnoli, 10 Di Massimo A disp: 12 Vitali, 1 Piergiacomi, 70 Barnabà, 76 Fantoni, 4 De Santis, 28 Brogni, 14 Paolucci, 7 Lombardi, 27 Pecci, 72 Mattioli, 11 Berardi, 96 Prezioso All. Colavitto

FIORENZUOLA (4-3-3): 12 Battaiola; 45 Danovaro, 4 Potop, 5 Frison, 20 Oddi; 23 Currarino, 16 Quaini, 14 Oneto; 70 Giani, 9 Mastroianni, 21 Morello. A disp: 1 Sorzi, 3 Yabre, 7 Mamona, 10 Sartore, 17 Anelli, 18 Coghetto, 19 Sussi, 24 Arduini, 26 Di Gesù, 29 Areco, 31 Fiorini, 8 Stronati All. Tabbiani

Orario: 18

Stadio: Del Conero

Dove vederla: Sky Sport/Eleven Sports

Arbitro: Vingo di Pisa