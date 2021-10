Ancona, il Del Conero ribolle di passione: parte l’assalto all’Imolese

Ancona Matelica-Imolese, calcio d’inizio oggi alle 17.30 al Del Conero, sta catalizzando l’attenzione di sportivi e addetti ai lavori vicino alle sorti della formazione del capoluogo. Un risultato positivo dell’undici di Gianluca Colavitto secondo in classifica, in virtù del fatto che la Reggiana capolista giocherà solo domani a Pescara, potrebbe aprire scenari di vetta anche se solo per una notte. La certezza, ancora una volta, è rappresentata dal pubblico che ha già fatto registrare 2300 biglietti venduti (la prevendita proseguirà fino al calcio d’inizio) con la curva nord sold out da diverse ore. Ci si appresta, dunque, ad un nuovo record stagionale di presenze:

«L’Imolese è una squadra costruita bene e con un’idea ben precisa da parte del mister e del Ds – ha spiegato Colavitto nella tradizionale conferenza pre-partita - Fa un calcio importante, totale e attuale, è composta da ragazzi interessanti e vogliosi, che danno tutto in campo e questo si vede. Viene da una striscia di risultati positivi, conosce ormai da qualche anno la categoria. Sarà sicuramente una bella partita da vedere. Con questi impegni così ravvicinati non abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita. Abbiamo comunque consolidato i nostri concetti che domani cercheremo di riproporre in campo. Ormai lo ripetiamo sempre – ha concluso il tecnico – i nostri tifosi sono straordinari, sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Ci fa enormemente piacere e speriamo di regalare loro un’altra gioia».

PROBABILI FORMAZIONI

ANCONA MATELICA (4-3-3): 12 Vitali (Cap.); 14 Tofanari, 25 Masetti, 6 Iotti, 28 Maurizii; 4 Iannoni, 7 Gasperi, 23 D’Eramo; 9 Rolfini, 18 Faggioli, 10 Sereni All. Colavitto A disp: 22 Avella, 1 Canullo, 5 Bianconi, 16 Farabegoli, 3 Di Renzo, 15 Sabattini, 20 Vrioni, 33 Noce, 17 Moretti, 21 Del Sole

IMOLESE (4-3-3): 14 Melgrati; 23 Cerretti, 6 Angeli, 5 Rinaldi, 11 Liviero; 25 A. Lombardi, 21 D'Alena, 8 Benedetti; 16 Padovan, 29 Belloni, 10 Turchetta All. Fontana A disp. 22 Rossi, 12 Hysi,2 Lia, 6 Vona, 18 La Vardera, 13 De Sarlo, 4 Boscolo Chio, 19 Boccardi,17 Masella, 20 L. Lombardi,7 Sall

Orario: 17.30

Stadio: Del Conero

Dove vederla: Eleven Sports

Arbitro: Angelucci di Foligno